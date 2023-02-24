iPhone 彻底无法从 iOS 16 降级，苹果关闭 iOS 15.6 RC 版最后的验证通道

IT之家 2 月 24 日消息，今日早间，苹果突然关闭了 iOS / iPadOS 15.6 RC 版的验证通道，意味着 iOS / iPadOS 15 的最后一个版本也关闭了签署状态，iPhone / iPad 用户彻底无法从 iOS / iPadOS 16 降级到 iOS / iPadOS 15 了。

苹果在发布新版本一段时间之后，就会停止签署旧版 iOS / iPadOS 系统，从而鼓励用户升级系统，确保系统处于最新状态。

然而，苹果 iOS / iPadOS 15.6 RC 版于 2022 年 7 月发布（内部版本号：19G69），奇迹般地超过半年没有关闭验证通道，因此也成了不少IT之家小伙伴尝试 iOS 16 的保底“后悔药”。

苹果 iOS 15.6 的变化主要包括：

TV 增加了重新启动已经在进行中的体育比赛直播以及暂停、倒放或快进的选项；

修复了一个 Bug，该 Bug 会导致设置中显示设备存储已满，但其实并没有满；

修复了可能导致盲文设备在查阅邮件时速度变慢或停止响应的问题；

修复了 Safari 中选项卡可能会返回到上一页的问题。

苹果预计将于 6 月在 WWDC23 上公布最新的 iOS 17，根据最新爆料，苹果正在内部测试 iOS 16.5。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》