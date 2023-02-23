iOS 17 还需等待，消息称苹果正在内部测试 iOS 16.5 系统

IT之家 2 月 23 日消息，根据 MacRumors 网站分析日志中越来越多的更新证据，苹果本月开始在内部测试 iOS 16.5 系统。iOS 16.5 可能是苹果于 6 月在 WWDC23 上宣布 iOS 17 之前最后的重大更新之一。

目前尚不清楚 iOS 16.5 将引入哪些功能，但对一些先前宣布的功能仍在继续等待，包括 Apple Card 储蓄账户、Apple Music Classical 古典应用和 iMessage 联系人密钥验证安全选项。Apple Pay Later 也即将推出，但预计将通过服务器端更新启用。

对于 iOS 17，彭博社 Mark Gurman 近期表示，他还没有听说为 iPhone 计划的“任何特别改变游戏规则的东西”，意味着变化不大，但该更新还需要很长时间才会到来。

iOS 17 将引入苹果下一代 CarPlay，将提供与 A / C 和 FM 收音机等车辆功能的更深入集成，支持仪表板上的多个显示器，增加个性化等。苹果表示，首批配备下一代 CarPlay 的汽车将于 2023 年底发布，承诺的品牌包括讴歌、奥迪、福特、本田、梅赛德斯-奔驰、日产、保时捷、沃尔沃等。

根据《数字市场法》的要求，iOS 17 也有望在欧洲上线替代的应用商店。Gurman 此前称，这一变化将在 2024 年中期作为 iOS 17 更新版本的一部分实施。

与此同时，苹果已向开发人员和公共测试人员提供第一个 iOS16.4 Beta。该更新包括一系列新的表情符号、对 Web 推送通知的支持、播客应用程序改进等。

苹果 WWDC（IT之家注：其全称 Worldwide Developers Conference，一般指苹果全球开发者大会）通常在 6 月初举行。在为期一周的开发者大会上，苹果还将发布 macOS14、watchOS10、tvOS17，今年可能还有用于苹果 AR / VR 头戴设备的 realityOS / xrOS 系统。