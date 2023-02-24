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Blackmagic 推出新款 ATEM Television Studio HD8 切换台：ISO 型号可记录 8 路输入用于剪辑

2023/2/24 19:03:53 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 2 月 24 日消息，Blackmagic Design 今天推出新款 ATEM Television Studio HD8，一款内置广播级控制面板的专业级现场制作切换台，能胜任高端制作工作的同时还拥有高度便携性，您可以在没有设备机架的小型场所或者转播车内使用。

这款强大的切换台搭载 8 个带格式转换的 SDI 输入，2 个辅助输出，4 个色度键控，2 个下游键控，SuperSource，2 个媒体播放器和多种转场！此外，它还拥有多项电视演播室功能，包括：硬件推流、记录、调音台、对讲、多画面分割和选配的内部云存储等。ISO 型号甚至能够记录 8 路输入用于剪辑

ATEM Television Studio HD8 入门型号包括所有标准切换台功能，其中包括 8 路带有格式转换功能的 3G-SDI 输入、内置推流、母版录机、多画面分割、支持 USB 网络摄像头、DVE、4 个 ATEM Advanced Chroma Keyer 高级色键、媒体播放器、对讲、4 路以太网交换机以及可选配内部云媒体存储。

ATEM Television Studio HD8 ISO 型号更加先进，包含 ATEM Television Studio HD8 的所有功能，还能将所有 8 路输入的 ISO 记录为单独的视频文件。此外还支持通过本地以太网或全球互联网控制多达 8 台远程摄影机。远程摄影机还支持 Tally 和摄影机控制！

ATEM Television Studio HD 已发售，起售价 RMB 24850 元。

Blackmagic Design 今天还推出 Blackmagic Studio Camera 6K Pro，这是一款新型且强大的演播室摄像机型号，搭载更大型 6K 传感器，改进了比色法可处理更精细的内容，并设有常用 EF 镜头卡口及 ND 滤镜，内置直播推流功能，售价为 2495 美元（IT之家备注：当前约 17240 元人民币）。

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关键词：Blackmagic摄影机切换台

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