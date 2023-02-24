摩托罗拉 Defy Satellite Link 卫星通讯配件发布：只需 99 美元，所有智能手机都能“捅破天”

IT之家 2 月 24 日消息，摩托罗拉推出了一款名为 Defy Satellite Link 的小工具，可以让任何 iPhone 或 Android 智能手机支持卫星通讯功能。

该技术是摩托罗拉与 Bullitt Group 合作开发的，并将在巴塞罗那的 MWC 2023 上进行展示。

据摩托罗拉官方介绍，Defy Satellite Link 可以通过蓝牙与智能手机连接，并使用 Bullitt Satellite Messenger 应用提供双向卫星短信功能。

Bullitt 表示，使用该设备发送的信息是通过地球同步卫星发送的，可以在蜂窝连接受限或没有蜂窝连接的地区轻松提供急需的通信。

Defy Satellite Link 的重量仅为 70 克，支持用户共享他们的位置，并在需要时联系紧急服务。设备上配有一个物理 SOS 求救按钮和一个位置上报按钮，即使配对的智能手机不在附近，这些功能也可以使用。

摩托罗拉 Defy Satellite Link 搭载了联发科芯片，并配备可使用多天的 600mAh 电池，其余功能还包括 eSIM、GPS、GLONASS、Galileo、蓝牙 5.1 等。

此外，Defy Satellite Link 支持 IP68 防尘防水，还通过了 Mil-Spec 810H 测试，在急剧温度变化期间的性能以及对振动和湿度的抵抗都有保证。

摩托罗拉 Defy Satellite Link 将于今年 4 月上市销售，售价为 99 美元（IT之家备注：当前约 684 元人民币）。

摩托罗拉还将推出一个套餐（起价 149 美元，当前约 1030 元人民币）提供年度订阅，用户每月最多可收到 30 条双向消息和 SOS 协助。

Bullitt 表示，发送和接收卫星信息的费用都从订阅计划中收取，接收者无需支付任何费用。除了 Defy Satellite Link，摩托罗拉和 Bullitt 还将在摩托罗拉 defy 2 智能手机中内置卫星通讯功能。