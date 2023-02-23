中国卫通：中星 26 号卫星将在通过在轨测试后交付公司运营管理

IT之家 2 月 23 日消息，据中国航天科技集团发布，北京时间 2 月 23 日 19 时 49 分，长征三号乙运载火箭（简称“长三乙火箭”）在西昌卫星发射中心点火升空，将中星 26 号卫星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

中星 26 号卫星由中国航天科技集团有限公司所属中国卫通负责采购和在轨运行管理，是中国首颗超百 Gbps 容量的高通量卫星，也是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量宽带通信卫星。该卫星主要用于为固定终端、车 / 船 / 机载终端提供高速宽带接入服务。

据中国卫通发布，我国首颗超百 G 高通量卫星中星 26 号将定点于东经 125 度轨位。该星交付后，将由航天科技集团中国卫通负责运营管理，中国卫通星队又添第 17 位新成员。

中星 26 号采用我国自主研发的东方红四号增强型卫星平台，使用电推 + 化学推进的混合推进设计，能够承载更多的有效载荷。星上设计的 Ka 频段高通量通信载荷，主要覆盖中国全境及周边地区和水域、东亚、东南亚、南亚部分地区、太平洋和印度洋部分区域等。该星是国家重要的空间基础设施，是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量通信卫星。

图自中国卫通

该星将与中国卫通现有的中星 16、中星 19 两颗高通量卫星共同为我国及“一带一路”沿线航空、航海、应急、能源、林草等行业及普遍服务用户提供高速的专网通信和卫星互联网接入等服务，为边远地区提供安全可靠、无缝覆盖的信息传输手段，进一步缩小城乡“数字鸿沟”，并有效满足空中旅行与远航中对于宽带通信的巨大需求。

IT之家注：根据技术迭代更新的规律，卫星网络分为 L、ku 和 ka 等不同频段。传统 Ku 频段卫星网络体验类似地面 2G 或 3G 网；Ka 卫星在国内落地时间偏晚，Ka 频段工作范围为 26.5~40GHz，远超过 C 频段（3.95~8.2GHz）和 Ku 频段（12.4~18.0GHz），Ka 频段卫星通信特别适合宽带数字传输、高速卫星通信等需求。