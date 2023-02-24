联发科将于 MWC 2023 推出 5G NTN 双向卫星通信技术，摩托罗拉 defy 2 等手机首发搭载

IT之家 2 月 24 日消息，联发科将在 MWC 2023 展示 3GPP 5G 非地面网络（IT之家注：简称 NTN，Non-terrestrial networks）技术，为智能手机提供双向卫星通信应用支持。新的卫星通信设备包括摩托罗拉 defy 2 和 CAT S75 手机，以及一款配备联发科芯片的蓝牙配件。

摩托罗拉 defy 2 智能手机和 defy 蓝牙配件将于 2023 年 Q2 在北美、拉丁美洲和加拿大地区发布，并将成为首批提供联发科卫星连接功能的设备。

联发科基于 3GPP NTN 标准的独立芯片组 MT6825 可集成到旗舰智能手机中，提供无缝的卫星通信体验。

联发科与 Bullitt 合作率先推出采用 3GPP NTN 技术的商用智能手机：摩托罗拉 defy 2 和 CAT S75。两款智能手机均采用 MediaTek MT6825 3GPP NTN 芯片组，支持 Bullitt 卫星通信服务。Bullitt 卫星通信服务将持续为全球用户提供双向卫星通信信息传输、位置共享和紧急 SOS 功能。

联发科即将推出的 NR-NTN 芯片组将为设备提供更高的连接速率，适用于导航和实时通信等应用。卫星网络将在未来几年赋能 NR-NTN 应用，支持更多个人、企业和工业用例，助力智能手机、物联网设备和汽车获得可靠的连接性优势。

联发科的 IoT-NTN 解决方案采用了独立的芯片组设计，易于设备制造商将双向卫星通信技术集成到智能手机等 5G 和 4G 设备中。不同于其他非标准化的解决方案，联发科采用 3GPP R17 NTN 开放标准，对 OEM 厂商或运营商而言，无需针对特定单一规格研发产品，更具灵活性。

除了支持 3GPP R17 NTN 先进标准，联发科 MT6825 IoT-NTN 芯片组还具备诸多其他功能。联发科 MT6825 可连接地球同步轨道（GEO）卫星，易于转换为 3GPP NTN 标准卫星网络使用。联发科 MT6825 允许设备自动接收来自卫星的信息，不同于需要用户手动检查信息的同类解决方案，可提供无缝的卫星通信体验。同时，该芯片组可助力设备拥有更长的电池续航时间，高度集成式设计有助于加速产品上市进程。

未来几年内，联发科卫星通信产品组合将基于 3GPP 5G R17 标准，发展 IoT-NTN 和 NR-NTN 技术。IoT-NTN 技术为低速率连接而设计，是传输信息的理想选择。NR-NTN 技术允许更高的连接速率，可支持视频通话等应用程序。目前的卫星网络大规模支持 IoT-NTN，搭载联发科芯片的首批智能手机等设备将支持该双向卫星通信技术。

联发科将于 2023 年 2 月 27 日至 3 月 2 日在 MWC 2023 期间展示先进的卫星通信技术，与会者可前往 3 号展厅 3D10 展台参观。