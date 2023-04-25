京东云发布首款 ARM 架构云主机：性能提升超 60%，价格降低 20%

IT之家 4 月 25 日消息，京东云正式发布首款基于 ARM 架构的云主机，搭载最新 Ampere Altra Max 云原生处理器，得益于 ARM 处理器单核单线程设计，其多核并发性能优于 X86 服务器，性能提升超 60%，价格降低 20%。

京东云 ARM 云主机支持 3 大类、20 余种不同的主机实例规格，涵盖通用计算、计算优化和内存优化等应用场景（IT之家注：官方称最大规格可达 64 核 512GB），客户可根据自身业务灵活选择所需规格，满足各类场景业务需求。

在正式对外商用之前，京东云 ARM 云主机已在京东内部场景得到历练，历经京东 618、京东 11.11 等高并发、高负载场景考验，承接京东零售、物流等核心且复杂的实体应用的业务，可靠性得到验证。

京东云 ARM 云主机搭载了 Ampere Altra Max 云原生处理器，适合对性能要求高、工作负载密度高的业务，相关特性如下：

本次上线实例搭载的处理器拥有更高主频，达 3.0GHz，可实现超高运算速度，单核算力性能领先；恒定每核最大主频，性能稳定。

单核单线程设计，云主机每颗 vCPU 都独享一个物理核心，核与核之间的性能干扰小，保证云服务器的性能提升与核数的增加几乎呈线性关系。

ARM 架构处理器在兼顾可靠性能同时，提供低功耗算力，功耗降低将近 30%，更加节能，价格更低。

以 Web 应用软件栈中最常见的前端组件 NGINX 为例，由于 ARM 处理器单线程核心的设计、更大独享低延迟 L1 和 L2 缓存、恒定最大主频带来稳定性能，使得其在高并发的 Web 应用场景中有出色表现。

经测试，在同样 8 核 32G 云主机配置情况下，京东云 ARM 云主机的 NGINX 性能提升 60%，在高性能前提下，同时还做到低价格，以上述 Web 应用为例，业务降本可高达 50%。

京东云 ARM 云主机适用于以开源软件栈，基于云原生技术构建的工作负载和应用场景：

Web 服务（NGINX）

视频服务必备的编码负载（H.264 / H.265）

开源数据库（MySQL，PostgreSQL，MongoDB，Cassandra 等）

对查询与处理速度要求极高的内存缓存系统（Redis）

大数据系统（Hadoop，Spark）

AI 推理（TensorFlow、PyTorch、ONNX）等

随着 ARM 架构生态丰富，Linux 商业发行版，包括内核和工具包，以 KVM、Docker 及 K8S 为代表的虚拟化框架已原生支持 ARM 架构，可以直接在 ARM 云主机内下载和部署。当前京东云已提供 CentOS、Ubuntu、OpenEuler 等多种 Linux 官方镜像。