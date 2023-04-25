2199 元，小米米家无线洗地机 2 全渠道开售

IT之家 4 月 25 日消息，小米官方今日宣布：米家无线洗地机 2 全渠道现已开售，到手价 2199 元。

IT之家从产品介绍页面获悉，米家无线洗地机 2 获得德国莱茵高效深度洁净认证，同时取得中家院母婴级家电、家电健康指数、洗地机性能优级认证。配备电解水杀菌模块，将自来水电解为杀菌水，从滚刷到地面深度清洁，杀菌率高达 99.9%，宝宝也能放心光脚玩耍。开始清洁时，电解模块实时制备杀菌水，迅速浸湿滚刷。每分钟高达 520 次高速旋转擦洗地面，自清洗同时强力清洁地面垃圾。滚刷采用抗菌绒毛材质，配合 50C 热风烘干，预防多种霉菌，不易产生异味及滋生细菌。

米家无线洗地机 2 支持 180° 躺平式洗地，机身躺平贴合地面，可深入低至 13cm 的大部分家具底部和低矮暗处。滚刷采用双侧贴边设计，无需调整角度、转方向。

其它方面，米家无线洗地机 2 采用低重心主机，舒适握感手柄设计，自带牵引力。内置 4000mAh 大容量电池，清洁面积最高可达 320m2。配备 800mL 清水箱、700mL 污水箱，大小户型一洗到底。

这款产品搭载强劲高速主电机马达，每分钟转动 86500 转。内置脏污传感器，智能识别污渍状态，自动调节吸力大小，重污重吸、轻污轻吸。LED 数码大屏显示清洁状态，语音播报清晰提示操作指令。