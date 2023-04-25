TrendForce 集邦：2022 年 Q4 全球前十大 IC 设计商营收跌幅扩大至近 10%，高通博通英伟达 AMD 联发科居前五

IT之家 4 月 25 日消息，随着全球总体经济高通胀风险升高，以及 2022 下半年下游库存进入修正，IC 设计业者对市况反转的反应也较晶圆代工业者更敏感与实时。TrendForce 集邦咨询报告显示，除了消费性终端整体消费力道弱，还有疫情、企业 IT 支出及云端服务供应商需求放缓等不利因素，均冲击 2022 年第四季前十大 IC 设计业者总营收表现，环比跌幅扩大至 9.2%，约 339.6 亿美元（IT之家备注：当前约 2343.24 亿元人民币）。

TrendForce 集邦咨询表示，由于整体供应链库存持续修正，加上传统消费性淡季影响，除部分因新品上市带动买气，及供应链库存回补以外，市场需求仍弱，故 TrendForce 集邦咨询预期今年第一季前十大 IC 设计营收仍将续跌，但环比跌幅会略为收敛。

终端需求弱及库存修正，前五大业者联发科受冲击最大

消费市场清冷及客户库存修正是影响第四季大部分 IC 设计业者营收下降的原因，高通（Qualcomm）智能手机与 IoT 两大产品业务营收分别环比减少 22.6% 及 16.2%，导致第四季营收缩减至 78.9 亿美元（当前约 544.41 亿元人民币），环比下跌 20.3%，总营收排行仍位居第一。

博通（Broadcom）本次位居第二名，营收环比增长 2.4%，约 71.0 亿美元（当前约 489.9 亿元人民币），主要是服务器储存应用、宽带和无线网络等业务收入支撑，抵消库存修正的冲击。

英伟达（NVIDIA）第四季营收达 59.3 亿美元（当前约 409.17 亿元人民币），环比减少 2.7%，较前两季明显收敛，主要是 RTX 40 series 高阶显卡上市、车用需求维稳等因素支撑，游戏与车用领域营收均攀升，抵销部分来自数据中心与专业视觉化（Professional Visualization）领域的衰退。

超威（AMD）营收环比增长 0.6%，受惠于数据中心客户 EPYC 平台 CPU 采用渗透率拉高，以及收购赛灵思（Xilinx）带动 FPGA、DPU 等业务，整体营收达 56.0 亿美元（当前约 386.4 亿元人民币）。

联发科（MediaTek）主要业务倚重智能手机及其他消费型产品芯片，因此冲击营收的力道最大，所有产品领域的营收均下滑，又以智能手机相关业务营收环比下跌约三成最高，第四季营收仅 34.5 亿美元（当前约 238.05 亿元人民币），环比减少高达 26.2%。

本次第六至第十名最明显变动为联咏（Novatek）挤下瑞昱（Realtek）至第七名位置。联咏第四季营收达 7.15 亿美元（当前约 49.34 亿元人民币），环比增长 11.2%，为第四季成长最多的业者，正式结束连续四季营收衰退的情况，显示面板产业自 2021 年第四季进入库存修正后，至去年第四季度季底已至较低水位，并开始重启备货周期，故联咏受惠于电视相关零部件如 TV SoC、Tcon、LDDI 等库存回补，SoC 与驱动 IC 两大业务营收分别环比增长 2.1%、16.1%，在其他竞争对手仍处于库存修正低潮的同时，挤下瑞昱重返第七名。相对地，瑞昱因 PC 与笔电需求疲弱、以太网络订单流失等不利因素，第四季营收缩减至 6.9 亿美元，环比减少近三成。

另值得一提的是，苹果（Apple）作为思睿逻辑（Cirrus Logic）的大客户，贡献逾八成营收，出货旺季甚至接近九成，故第四季受惠于 iPhone 新机红利，思睿逻辑营收环比增长 9.3%，达 5.9 亿美元（当前约 40.71 亿元人民币）。不过这也代表苹果智能手机的需求波动是影响思睿逻辑营收增减的决定性关键，尤其第一季是智能手机出货淡季，苹果新机红利消退，营收恐面临较明显的衰退。其他业者如美满电子（Marvell）第四季营收 14.6 亿美元（当前约 100.74 亿元人民币），环比减少 4.8%，以储存服务器应用领域的营收下滑最多；韦尔半导体（Will Semiconductor）则受惠于部分 Android 阵营新机备货需求，营收环比增长 2.7%，约 5.3 亿美元（当前约 36.57 亿元人民币）。