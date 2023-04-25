谷歌 Authenticator 身份验证器安卓 / iOS 版 4.0 发布：支持云同步备份

IT之家 4 月 25 日消息，Google Authenticator 身份验证器应用获得了人们多年来一直要求的一项功能：云同步备份。在面向 Android 和 iOS 推出的最新 4.0 版本中，谷歌添加了此功能，使其更加安全和方便。

Google 身份验证器会在您登录时添加第二个验证步骤，从而为您的在线帐号增添一道额外的安全屏障。这意味着，除了输入密码之外，您还需要输入由手机上的 Google 身份验证器应用生成的验证码。

IT之家附上本次更新内容：

支持云同步：现在，身份验证器为您生成的验证码可同步到您的 Google 帐号和所有设备。这样一来，即使您丢失了手机，也能随时获取验证码。

引入了新的图标和插图：此应用已更新为采用新的图标和插图，在风格上更现代、更人性化

优化了用户体验和视觉效果：现在，此应用更易用、更具视觉吸引力

云同步功能工作原理包括：该应用会将您的双因素身份验证代码备份到您的 Google 帐户。这意味着即使您卸载该应用或无法访问安装该应用的设备，您也不会丢失所有 2FA 验证码。只需在不同的设备上安装该应用，您就可以取回所有密码。

Google Authenticator 仍然只能在一台设备上运行，但只需确保您的 Google 帐户有不同的 2FA 方式，这样就不会同时失去对该应用程序和 Google 帐户的访问权限。