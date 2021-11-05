微软验证器 Authenticator 获得新流畅设计 Logo，还支持全新帐户管理

IT之家 11 月 5 日消息，据 onMSFT 报道，微软今天更新了 iOS 和 Android 版 Authenticator 验证器应用，新版本为用户带来了刷新的流畅设计版图标 Logo 和新的企业帐户管理功能。旧的应用程序图标在蓝色背景上使用白色的锁扣，而新的 Logo 则颠覆了这种调色板，在白色背景上使用了蓝色的锁扣。

微软 Authenticator 已经可以让用户在应用中管理 MSA 帐户，随着这次更新，拥有 Azure AD 学校帐户的用户将获得同样的功能。帐户管理选项包括更改密码，更新工作或学校帐户的认证方法，以及审查你最近的活动。

对于尚未在 Microsoft Authenticator 中添加工作或学校帐户的用户来说，这次最新的更新也使这种体验更加无缝。现在，用户可以在 Microsoft Authenticator 中用他们的证书登录，而不需要从另一个屏幕上扫描 QR 二维码。

如果你在 iOS 和 Android 设备上还没有看到新的应用图标，微软表示，它将在整个 11 月内逐步推出。对于生活在微软生态系统中的消费者和企业用户来说，Microsoft Authenticator 是一个非常有用的应用程序。

IT之家获悉，使用 Microsoft Authenticator 验证时，此应用可帮助你登录到帐户。双重验证有助于更安全地使用帐户，因为密码可能会忘记、被盗或泄露。双重验证使用与手机一样的第二个因素，使其他人更难访问你的帐户。可以通过多种方式 Microsoft Authenticator 应用：

双重验证。标准验证方法，其中一个因素是密码。使用用户名和密码登录后，可以批准通知或输入提供的验证码。