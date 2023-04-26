谷歌母公司 Alphabet Q1 净利润 150.51 亿美元同比下降 8%，宣布回购 700 亿美元股票

北京时间 4 月 26 日消息，谷歌母公司 Alphabet (NASDAQ: GOOG, GOOGL) 今天发布了截至 3 月 31 日的 2023 财年第一季度未经审计财报。财报显示，Alphabet 第一季度营收为 697.87 亿美元，较上年同期的 680.11 亿美元增长 3%，按固定汇率计算同比增长 6%；净利润为 150.51 亿美元，较上年同期的 164.36 亿美元下降 8%。

谷歌公司

Alphabet 宣布回购 700 亿美元股票，第一季度营收超出预期，推动股价在盘后交易中上涨逾 4%。

股价表现：

Alphabet 股价盘后上涨 4.11%

Alphabet A 类股 (GOOGL) 周二在纳斯达克交易所的开盘价为 105.82 美元。截至周二收盘，Alphabet 股价下跌 2.12 美元，报收于 103.85 美元，跌幅为 2.00%。截至美国东部时间周二 17:22 分 (北京时间周三 5:22 分)，Alphabet 股价上涨 4.27 美元至 108.12 美元，涨幅为 4.11%。过去 52 周，Alphabet 股价最高为 122.85 美元，最低为 83.34 美元。

第一季度业绩要点：

—— 营收为 697.87 亿美元，较上年同期的 680.11 亿美元增长 3%，按固定汇率计算同比增长 6%；

・广告总营收为 545.48 亿美元，与上年同期的 546.61 亿美元基本持平；

・谷歌云营收为 74.54 亿美元，较上年同期的 58.21 亿美元增长 28%；

・其他业务 (Other Bets) 营收为 2.88 亿美元，较上年同期的 4.40 亿美元下降 35%；

—— 流量获取成本 (TAC) 为 117.21 亿美元，较上年同期的 119.90 亿美元下降 2%；

—— 营业利润为 174.15 亿美元，较上年同期的 200.94 亿美元下降 13%；营业利润率为 25%，较上年同期的 30% 下降 5 个百分点；

—— 净利润为 150.51 亿美元，较上年同期的 164.36 亿美元下降 8%；

—— 每股摊薄收益为 1.17 美元，较上年同期 1.23 美元下降 5%；

—— 截至 2023 年 3 月 31 日，Alphabet 员工总量为 190,711 人，上年同期为 163,906 人，其中包括了大部分受裁员影响的员工。Alphabet 称，在今年第二季度末之前，大部分受影响员工不会反映在员工总量中。

回购 700 亿美元股票

Alphabet 宣布，2023 年 4 月 19 日，董事会授权公司以被认为符合公司及其股东最佳利益的方式，额外回购至多 700 亿美元的 A 类和 C 类股票。回购将考虑到经济成本和现行市场条件，包括 A 类和 C 类股票的相对交易价格和成交量。Alphabet 预计回购将不定期执行，取决于一般业务、市场情况及其他投资机会，通过公开市场购买或私下谈判交易的方式进行，包括通过 10b5-1 规则计划。

高管点评：

Alphabet CEO 桑达尔・皮查伊 (Sundar Pichai) 表示：“我们对于第一季度的业务表现感到满意，搜索业务表现良好，云业务发展势头强劲。我们推出了重要产品更新，立足于深度计算机科学和人工智能。我们的北极星正在为我们的用户提供最有帮助的答案，我们看到了未来蕴含巨大机遇，延续我们的长期创新记录。”