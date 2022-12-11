阿联酋首个月球车发射升空，搭乘日本私人月球着陆器

IT之家 12 月 11 日消息，阿联酋“拉希德漫游者”号月球车成功发射升空，将开启为期 5 个月的月球任务。

当地时间 12 月 11 日，一艘载有阿联酋月球车和其他有效载荷的日本私人月球着陆器 Hakuto-R 从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队基地发射升空，采用 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭，着陆器由日本 ispace 公司开发。

▲ 猎鹰 9 号火箭成功发射 Hakuto-R

如果一切按计划进行，Hakuto-R 将在明年春天进行月球软着陆，这是日本制造的航天器的首次登月。

IT之家了解到，Hakuto-R 着陆器预计将于 2023 年 4 月在位于月球 Mare Frigoris 东南边缘的阿特拉斯陨石坑内着陆。最引人注目的有效载荷是一个名为“拉希德漫游者”号的 10 公斤月球车，这是阿联酋有史以来第一个月球车。

▲ Hakuto-R 在月球着陆的概念图

如果能顺利到达月球，“拉希德漫游者”号将使用相机进行拍照，并进行一系列环境探测。

另一方面，日本 ispace 公司计划在 2024 年再发射一个着陆器到月球，2025 年后发射第三个。2025 年后，ispace 的目标是每年向月球表面发射两次任务，提供各种有效载荷的设施，并帮助发展月球前沿技术。如果本次着陆成功的话，日本将成为继美国、苏联和中国之后第四个实现月球软着陆的国家。