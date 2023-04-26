天涯社区命运未卜，官网页面、App 已无法打开

IT之家 4 月 26 日消息，近日有网友发现，承载着 70、80 后记忆的天涯社区官网已无法打开，相关页面显示“无法访问此网站”。另外，天涯社区 App 也无法正常打开，页面显示“无网络连接”。IT之家查证均属实。

值得一提的是，4 月 1 日天涯社区曾发布公告称，天涯社区近期将进行技术升级和数据重构，在此期间平台将无法访问。目前还不能确定天涯社区官网无法打开是否是网站技术升级故障导致，天涯社区的微博及微信还在更新，但截至发稿时还没有回应官网页面无法打开的问题。

公开资料显示，天涯社区创立于 1999 年，以“全球华人网上家园”为愿景，致力于打造最具影响力的全球华人内容创作和知识分享社交平台。去年 12 月，天涯社区网络科技股份有限公司新增多项被执行信息，被执行总金额已达 1.39 亿元。同时，天涯社区法定代表人、创始人邢明已被限制高消费。2019 年 4 月，天涯社区宣布获批终止新三板股票挂牌，正式启动 IPO 计划。在布局社交平台技术创新及业务模式升级后，备战科创板。但时至今日，天涯社区离目标已越来越远，上市计划无疾而终。

在发现天涯社区无法正常打开后，网友在社交平台上掀起“悼念潮”：天涯关了，咫尺天涯，永不再见。有网友称，时代不需要它了只留下满满的回忆。也有网友表示，我的又一个青春符号被抹去了，上一个还是西祠胡同。