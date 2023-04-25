部分华为荣耀老机型 2023 年 5 月升级鸿蒙 Harmony OS 2.0：可关闭“电池健康状况下降”弹框

IT之家 4 月 25 日消息，华为官网近期发文称，使用手机 / 平板时，手机 / 平板管家出现“电池健康状况下降”弹框内容。是因为随着电池的使用时长增加电池会存在容量衰减和老化现象，进而导致电池健康状况下降。为了提升使用体验，新版本支持电池检测功能，当系统检测出电池已经老化情况时，会出现弹框提醒。

如果您的手机 / 平板使用时间小于两年且续航无明显缩短，请左划弹窗，点击图中“垃圾桶”图标关闭弹窗。

华为称，如果没有这个提示说明电池健康良好，或者还不具备此提醒功能。该提醒功能正在逐步推出，建议及时关注版本或者参数更新通知。

出现电池健康状况下降，若影响您的使用体验，建议您提前备份好重要数据并携带购机凭证，前往华为官方客户服务中心检测咨询。

在“电池健康状况下降” 弹框是否可以关掉的相关问答下，华为表示，

1.如下机型将于 2023 年 5 月进行版本推送，届时将手机升级至 Harmony OS 2.0 版本，且在应用市场下载最新版“手机管家”App，可关闭弹窗。

华为 nova 系列：nova 青春版，nova 3e，nova 2，nova 2 Plus，nova 8i

华为畅享系列：Y5_2019，畅享_MAX，畅享 10，畅享 8e，畅享 9，畅享 8e 青春版，畅享 7S，畅享 8 plus，畅享 8，Y7p，畅享 9e，畅享 10e，Y7a，畅享 20SE，畅享 7，畅享 7 Plus

华为麦芒系列：麦芒 6，麦芒 7

荣耀系列：荣耀 Play3e，荣耀 V9 play，荣耀 8X_Max，荣耀畅玩 7A，荣耀畅玩 8C，荣耀畅玩 7X，荣耀畅玩 6A，荣耀 10X Lite，荣耀畅玩 7，Y8s，荣耀畅玩 8A，荣耀畅玩 8S，荣耀畅玩 8，荣耀畅玩 7C，荣耀畅玩 6，荣耀畅玩 9A，荣耀畅玩 10C，荣耀 9 青春版，荣耀 9i，荣耀 8 青春版

2.如下机型将于 2023 年 5 月进行版本推送，届时将手机升级至 Harmony OS 3.0 版本最新版本。

华为 Mate 系列：Mate 30E Pro 5G，Mate 40E 4G

华为 nova 系列：nova6，nova8，nova 8 Pro，nova 10 SE，nova Y90，nova 7 5G，nova 7 Pro 5G，nova 9 SE

华为畅享系列：畅享 50 Pro

荣耀系列：荣耀 30，荣耀 30 Pro+，荣耀 30 Pro，荣耀 Play4 Pro，荣耀 V30 PRO，荣耀 V30

3.如下机型将于 2023 年 6 月进行版本推送，届时将手机升级至 Harmony OS 3.0 最新版本，且在应用市场下载最新版“手机管家”App。

华为 Mate 系列：Mate 10，Mate 10Pro，Mate RS，Mate 20X，Mate X，Mate 20，Mate 20 Pro

华为 P 系列：P20，P20 Pro，P30，P30 Pro

华为 nova 系列：nova 4，nova 4e，nova 5，nova 5i，nova 5i Pro，nova 5 Pro，nova 5T，nova 5z，nova 6 SE，nova 7 SE，nova 7i，nova 8 SE，nova Y60，nova Y70

华为麦芒系列：麦芒 8，麦芒 9

华为畅享系列：畅享 Z，畅享 9S，畅享 10S，畅享 10Plus，畅享 20，畅享 20 Pro，畅享 20Plus，Y9a，Y9_Prime 2019

荣耀系列：Y8p_P smart S，荣耀 8X，荣耀 9X，荣耀 9X_Lite，荣耀 9X Pro，荣耀 X10，Honor 10i，荣耀 X10 Max，荣耀 10 青春版，荣耀 20 青春版，荣耀 30 青春版，荣耀 10，荣耀 V10，荣耀 20i，荣耀 20Pro，荣耀 20S，荣耀 V20，荣耀 30S，荣耀 Magic2，荣耀 Play3，荣耀 Play4，荣耀 Play4T，荣耀 Play4T Pro。

IT之家附上机型预览表，如下：

华为称，其他机型可能会存在暂时无法一键清除，请耐心等待版本推送并及时更新。另外，华为也推出了“99 元起一口价换原装电池”的活动，更换后的新电池也能带来更好的使用体验。因此，建议用户提前备份好数据，前往附近的服务中心获取帮助；如不方便到店，手机平板设备上门服务已在全国 53 城市的部分区域开通，足不出户享受服务。