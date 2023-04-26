我国今年计划发射 1 至 3 颗北斗组网备份卫星，提高系统稳健性

IT之家 4 月 26 日消息，据中国新闻网报道，中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓介绍，今年我国计划发射 1 至 3 颗北斗组网备份卫星，进一步提升星座稳健性和可用性。

据IT之家此前报道，2020 年 6 月，由 24 颗中圆地球轨道卫星、3 颗地球静止轨道卫星和 3 颗倾斜地球同步轨道卫星组成的北斗三号卫星导航系统完成部署。2020 年 7 月，北斗三号系统正式开通全球服务。

央视新闻于 3 月报道称，我国北斗三号全球卫星导航系统自 2020 年建成开通以来，运行连续稳定可靠，持续提供功能强大的卫星导航服务，高精度、短报文等特色服务能力已得到充分验证。

据统计，全国目前已有超过 790 万辆道路营运车辆、4.7 万多艘船舶、4 万多辆邮政快递干线车辆应用北斗系统，近 8000 台各型号北斗终端在铁路领域应用推广。

当然，还有IT之家小伙伴熟知的支持北斗短报文通信功能的手机，自华为 Mate 50 系列以来，这项技术已开始在部分高端智能手机中推广。

中国卫星导航系统管理办公室表示，在加速推进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展的同时还将积极发展多种导航定位授时技术，2035 年前建成以下一代北斗系统为核心，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系，提供基准统一、覆盖无缝、安全可信、便捷高效的定位导航授时服务。