14.58 万元起，雷达 RD6 创业版正式上市：号称油电平价皮卡车

IT之家 4 月 26 日消息，去年 11 月，吉利旗下纯电皮卡车“雷达 RD6”正式上市，指导价 17.88 万元-26.88 万元。今日，雷达汽车再推出了一款雷达 RD6 创业版，只有 14.58 万元，号称油电平价皮卡。

此外，官方还宣布即日起至 5 月 4 日 24 时之前，已下订未交付的用户以及新下订雷达 RD6 的用户，均可享受 3,000 元抵 8,000 元车款的限时优惠活动，也就是折合 14.08 万元。

此外，针对 4 月 23 日 24 时之前已交付的老用户，吉利雷达将补贴每位用户 50,000 积分。还有首任官方整车与电池终生质保，5 年免费高速流量等福利政策。

那么看到这里，各位是不是很好奇这款创业版与普通版哪里不同？简单来说，它和高配车型最大的区别就是采用了 63 千瓦时的磷酸铁锂电池（IT之家注：高配车型搭载 86/100kWh 的三元锂电池），所以 CLTC 续航里程降为 410km。

创业版作为雷达 RD6 的入门车型，在配置上略微有所调整，新车将 70L 前备厢和对外放电功能改成了选装，并且取消 iBooster 电子助力制动系统，智能钥匙也从 2 把缩减为 1 把。

车身尺寸和动力数据均和高配车型保持一致，长宽高分别是 5260/1900/1830 毫米，轴距是 3120 毫米。

虽然配置有所减少，但依然实用，例如 LED 大灯、银河 OS 智能网联系统、语音控制、App 远程控制等等配置都有。

动力部分，雷达 RD6 搭载的依旧是后置最大功率为 200 kW 的永磁同步电机，峰值扭矩为 384 N・m。它搭载了 63 kWh 的磷酸铁锂电池，续航为 410km。

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