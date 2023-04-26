一加 Nord 2 手机开始推送安卓 13 / OxygenOS 13 稳定版更新

IT之家 4 月 26 日消息，一加 Nord 2 手机正在印度推送基于 Android 13 的更新，附带固件版本 DN2101_11.F.22。本次 Android 13 更新带来了全新的 Aquamorphic Design（水生设计）、量子动画引擎 4.0、HyperBoost GPA 4.0 等。

基于 Android 13 的 OxygenOS 13 可用于一加 Nord 2 标准版和一加 Nord 2 PAC-MAN 版本。一加表示这是分阶段推出，意味着该更新最初将面向有限用户提供，然后在确定没有重大问题后扩展到所有用户。

OxygenOS 13 主要带来了水生设计，增加了 Aquamorphic Design 主题颜色，增强视觉舒适度；升级到量子动画引擎 4.0，具有新的行为识别功能，可以识别复杂的手势并提供优化的互动；将真实世界的物理动作应用于动画，使其看起来更加自然和直观；在主屏幕上增加大文件夹。现在只需轻点一下就能打开放大的文件夹中的应用，并通过滑动来翻阅文件夹中的页面；增加媒体播放控制，并优化了快速设置体验；增加了对在主屏幕上添加小组件的支持，使信息显示更加个性化；增加了侧边栏工具箱。可以在应用内打开浮动窗口，实现流畅操作；为聊天截图增加了自动像素化功能。系统可以识别并自动像素化聊天截图中的个人资料图片和显示名称，以保护隐私；增加动态计算引擎，以提高系统速度、稳定性、电池续航和应用体验，等等。

IT之家汇总相关配置，一加 Nord 2 手机搭载联发科天玑 1200-AI 芯片，LPDDR4X 运存，采用 6.43 英寸 FHD+ Fluid AMOLED 显示屏，刷新率为 90Hz，宽高比为 20:9，分辨率为 2400×1080，支持 sRGB、P3 色域、410ppi 像素密度。采用 50MP 的 IMX766 主摄（OIS、f / 1.88 光圈和 6P 镜头）、8MP 超广角（119.7°、EIS 和 f / 2.25 光圈）、2MP 景深镜头，前置 32MP 镜头。内置 4500mAh 电池，支持 65W 快充，35 分钟充满，尺寸为 158.9 X 73.2 X 8.25 毫米，重 189 克。