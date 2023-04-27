高通推出骁龙游戏超级分辨率技术，可提升帧率和续航

IT之家 4 月 27 日消息，高通公司今天正式推出了骁龙游戏超级分辨率（Snapdragon Game Super Resolution，简称 GSR）技术，这是一项能够提升安卓手机游戏画质和帧率的新功能，同时还能延长手机电池续航。GSR 技术是高通骁龙精英游戏（Snapdragon Elite Gaming）的一部分，该平台为手机游戏提供了许多桌面级的游戏特性，包括 144 帧每秒的超高刷新率、真正的 10 位 HDR 色彩、实时硬件加速光线追踪、对最新虚幻引擎 5 的支持等等。

GSR 技术是一种单通道空间感知超分辨率技术，由高通骁龙工作室开发，能够在保证最佳性能和节能的同时，实现最佳的超级画质提升。它使用了基于范围的动态缩放，并针对骁龙 Adreno 图形处理器（GPU）进行了优化。与其他移动设备上的画质提升方案相比，GSR 技术在性能上有两倍的提升。

IT之家从高通官方获悉，GSR 技术的原理是将低分辨率的游戏画面通过智能算法提高到高分辨率，从而节省渲染算力。这样，原本只能以 1080p 分辨率运行的游戏就可以被提升到 4K 分辨率，而且不会损失画面细节和锐度。同时，原本只能达到 30 帧每秒的游戏也可以提升到 60 帧甚至更高，使得画面更加流畅。而且由于性能与功耗成正比，使用 GSR 技术还可以延长电池续航和游戏时间。

高通表示，目前已经有多款正在开发中的游戏将支持 GSR 技术，其中包括动视公司的热门游戏《使命召唤：战区移动版》（Call of Duty Warzone Mobile），以及《梦幻新诛仙国际服》（Jade Dynasty: New Fantasy）、《重返帝国》（Return to Empire）、《逆水寒手游》（Justice Mobile）、《Naraka Mobile》等等。