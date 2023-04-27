不再混乱：微软统一所有 Microsoft 365 应用和服务域名，全部使用“cloud.microsoft”

IT之家 4 月 27 日消息，微软近日宣布了一个重大变化，即将其所有 Microsoft 365 应用和服务的域名统一为 cloud.microsoft，这些应用和服务包括 Office 应用、Teams、Outlook 等等。过去，用户访问这些产品和服务时，需要使用不同的域名，造成了混乱和不便。

微软在博客文章中表示，这一变化将为用户带来以下好处：

提升用户体验，减少登录提示、重定向和延迟，让用户在不同的应用之间更顺畅地切换。

降低管理员的工作复杂度，减少需要允许访问的域名列表，从而提高租户的安全性，同时使用户能够访问他们需要完成工作的应用和服务。

为所有客户和开发者打造一个更好、更紧密的 Microsoft 365 生态系统，通过简化开发和提高跨应用体验的性能。

IT之家从官方博客获悉，微软之所以选择了“cloud”作为域名，因为它是一个“持久、可扩展、中立”的词语，能够涵盖将来可能使用它的各种在线服务。虽然今天的公告只涉及 Microsoft 365 应用和服务，但微软暗示了未来可能将 cloud.microsoft 域名扩展到其他在线服务。

微软表示，目前只有“网络新服务（net-new services）”会使用 cloud.microsoft 域名。大多数情况下，客户无需对他们现有的 Microsoft 365 服务做任何改变。如果有任何现有的服务需要客户做一些调整，微软计划提前至少 30 天通知客户，以便他们采取相应的行动。Microsoft.com 域名仍然会被微软用于“非产品体验”，如营销、支持和电子商务等。