AMD 回应锐龙 7000X3D 处理器烧毁问题：正在调查，主板厂商将更新 BIOS

IT之家 4 月 27 日消息，AMD 锐龙 7000X3D 系列处理器近日被曝因为电压问题而烧毁的相关风险，多家主板厂商已推出 BIOS 更新来解决该问题。

对此，AMD 官方昨日向外媒 Anandtech 发布了一份声明，该公司已意识到问题并正在调查，与此同时，AMD 正在让主板和 ODM 供应商确保设备固件 / BIOS 在正确的电压容差范围内运行锐龙 7000X3D 处理器。该声明还呼吁受影响的用户联系 AMD 售后支持。

我们注意到网上有少量报告称，超频时的过高电压可能会损坏主板插槽和引脚。我们正在积极调查情况，并与我们的 ODM 合作伙伴合作，以确保通过主板向锐龙 7000X3D CPU 施加电压 BIOS 设置符合产品规格。任何 CPU 可能受到此问题影响的用户都应联系 AMD 客户支持。

据IT之家此前报道，在 AMD 发布声明之前，几个主板合作伙伴已经推出了 BIOS 更新，有些甚至从网站上删除了旧版本的 BIOS。新固件对 CPU 核心电压实施了严格的限制，并防止电压辅助超频。一些公司例如微星，甚至推出了新的自动超频模式，可以增强基于 PBO 的性能调整，而不会超过 AMD 设定的电压限制。

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