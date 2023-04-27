天涯社区关停原因曝光：欠电信千万服务器费用，仅剩 20 多名员工

IT之家 4 月 27 日消息，天涯社区，曾经的全球最大中文互联网社区，近日被曝已无法打开，引发网友们的集体怀旧和感慨。

IT之家注意到，天涯社区的微博还在正常运营中。并且昨日“天涯社区”官博在评论区回复称：咱主打的就是一个陪伴。说一句暴露年龄的话：我会回来的……；别走，大雨下个不停依然爱你。

据雷峰网获悉，天涯社区内部已经分崩离析，因无力偿还债务，资产被打包出售；员工苦于被拖欠工资、拖欠社保公积金纷纷离职，目前公司仅剩 20 多名员工。知情人士透露，天涯社区已拖欠海南电信十几年的服务器费用，金额高达一千多万。后因无力支付，天涯社区将网站数据打包下载后，把其余的资产转卖给了海南电信。

针对天涯社区无法打开一事，上述知情人士称，天涯社区的域名早在 3 月底就被封了，4 月 24 日才确定正式停止运营，中间一个月左右的时间高层方面估计是还没谈拢。

IT之家查询公开资料了解，天涯社区创立于 1999 年，是中国互联网早期的“鼻祖”，承载了许多 70 后 80 后网民的青春记忆。天涯社区曾经拥有超过 1.3 亿的注册用户，产出了大批意见领袖、网络红人和知名小说，包括芙蓉姐姐、奶茶妹妹等网络红人。天涯社区也曾是资本宠儿，获得了 IDG、清科、联想、谷歌等投资机构的青睐。

2010 年后，进入移动互联网时代，微博、微信等社交媒体纷纷崛起，网友、精英大 V、明星、公众人物等开始转移到新平台。渐渐地，天涯社区再也不是话题制造中心，很快走向下坡路。从 2020 年 6 月开始，月活跃人数已持续低于 100 万人。到 2022 年 9 月时，天涯社区 App 的月活跃人数仅为 59.52 万。

信息显示，目前天涯社区经营主体公司存在 6 条被执行人信息，累计执行标的超 1.46 亿元。同时，该公司及创始人邢明还存在数十条限制消费令。此外，该公司还涉及数百个案件，案由包括名誉权纠纷、侵害作品信息网络传播权纠纷等。

天涯社区见证了互联网的飞速发展，也曾经辉煌无比。但是在互联网竞争的大潮中，它却没能适应变化，最终走向了没落，成为过客。