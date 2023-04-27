Android 14 Beta 1.1 更新发布，修复指纹解锁、SIM 卡使用问题

修复了试图通过设置应用或从主屏幕长按访问壁纸和样式屏幕时系统 UI 崩溃的问题。

修复了一些阻止使用指纹解锁的问题。

修复了状态栏未显示移动网络的问题。

修复了在某些情况下无法检测或激活 SIM 卡或 eSIM 的问题。