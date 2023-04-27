Android 14 Beta 1.1 更新发布，修复指纹解锁、SIM 卡使用问题

IT之家 4 月 27 日消息，谷歌今日面向 Pixel 用户推送了 Android 14 Beta 1.1 版本更新补丁，主要带来了多项错误修复。
Android 14 于 4 月 13 日迎来了首个 Beta 版本，运行 Android 13 QPR3 或 Android 14 开发者预览版的手机可以直接 OTA 升级。
最新的 Android 14 Beta 1.1 版本适用于谷歌 Pixel 4a 5G / 5/5a / 6/6 Pro / 6a / 7/7 Pro 手机，Verizon 版 Pixel 6、Pixel 6 Pro 和 Pixel 6a 手机系统版本为 UPB1.230309.017.A1，其他手机版本为 UPB1.2300309.017。
IT之家附更新内容如下：
修复了试图通过设置应用或从主屏幕长按访问壁纸和样式屏幕时系统 UI 崩溃的问题。
修复了一些阻止使用指纹解锁的问题。
修复了状态栏未显示移动网络的问题。
修复了在某些情况下无法检测或激活 SIM 卡或 eSIM 的问题。
修复了启用 Smart Lock 时，锁定屏幕显示带有未解析字符串占位符消息的问题。