华硕灵耀X双屏Pro 2023 笔记本电脑今日开售：i9+RTX 4050/4060，12999 元起

IT之家 4 月 27 日消息，华硕灵耀X双屏Pro 2023 笔记本电脑今日正式开售，新品共有 i9-13900H+RTX 4050 以及 i9-13900H+RTX 4060 两种版本可选，售价分别为 12999 元以及 14999 元。

IT之家查询华硕官方得知，灵耀X双屏Pro 2023 笔记本电脑采用了 14.5 英寸 OLED 触控屏 + 2.8K 120Hz 触控副屏的双屏设计，响应时间 0.2ms。主屏拥有 2880 x 1800 分辨率、120Hz 刷新率、550 尼特峰值亮度和 100% P3 广色域，并通过了 DisplayHDR TrueBlack 500 认证、PANTONE 认证和 TÜV 莱茵硬件级低蓝光认证。

副屏是一块细长的 2880 x 864 全宽度副屏（非 OLED），支持 120Hz 刷新率，并兼容触控笔。

全新灵耀X双屏Pro搭载了第 13代英特尔酷睿标压处理器，采用冰锋 Plus 散热架构，至高可实现 85W 整机性能释放（全速模式），拥有英伟达最新的 RTX40 系显卡，还提供了全功能雷电 4 接口。

灵耀X 双屏 Pro 2023 配备了双重散热系统，包括冰锋 Plus 散热架构（93+97 叶片风扇 + 双加粗热管）+ AAS Ultra 风洞结构，能有效降低核心部件热量，并实现高效排热。

接口方面，新品配备了 2 个 USB-C 雷电 4 40Gbps 接口（支持 PD 充电），1 个 USB-A 3.2 接口以及一个 3.5mm 耳机插孔。