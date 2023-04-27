华硕无畏Pro16 2023 旗舰版笔记本电脑今日开售：i9-13980HX+RTX4070，13999 元

IT之家 4 月 27 日消息，华硕无畏Pro16 2023 旗舰版笔记本电脑今日开售，定价 13999 元。

IT之家查询华硕官网得知，华硕无畏Pro16 2023 旗舰版笔记本电脑搭载一块 16 英寸的 3.2K 分辨率 OLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率和 0.2ms 疾速响应，100% P3 广色域、600nit 亮度，并通过了莱茵硬件级低蓝光、无频闪护眼认证。

这款电脑搭载 i9-13980HX 处理器，至高睿频 5.6GHz，配合 RTX 4070（8GB 显存），高能模式下性能释放达 130W，支持独显直连；配备双 12V 大风扇，5 根加粗热管，4 出风口，散热性能全面提升；内置 90Wh 大容量电池，支持华硕闪充、PD 快充技术。

接口方面，为了满足用户外接设备的需求，华硕为这款电脑配备了千兆网口、USB-A 3.2 Gen1、读卡器、双雷电 4 接口、HDMI 2.1、USB-A 3.2 Gen1、3.5mm 耳机口，搭载 2 个内存插槽，支持最高扩展 64GB DDR5 内存。

除此之外，新品还搭载了华硕 DialPad 虚拟旋钮、1080P 摄像头，支持 AI 双向语音降噪以及杜比全景声。