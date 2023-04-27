海洋清洁利器：仿生机器水母不用碰触垃圾就能吸走它们

IT之家 4 月 27 日消息，海洋垃圾是一个严重的环境问题，它们不仅污染海水，还危害海洋生物。为了解决这个问题，德国马克斯・普朗克智能系统研究所的科学家们发明了一种机器水母，可以利用自身的拍动动力，无需触碰就能吸走海底的垃圾。

这种机器水母的大小和手掌差不多，由一系列六个执行器组成，这些执行器充满了被称为 HASEL 的人造肌肉。人造肌肉是一种油袋，外面包裹着电极。当电极通电时，它们会向周围的海水放电，从而推动油袋里的油液来回流动，使机器水母产生拍动运动。这种运动不仅可以让机器水母在水中前进，还可以在水母周围产生水流，将海底的小颗粒物吸上来，可用于清除珊瑚礁等脆弱海洋环境中的垃圾。

科学家们说，这种机器水母模仿了真正的水母的运动方式，自然界里的水母也是通过拍动来捕捉食物和获取营养物质。这种机器水母有很多优点，比如它几乎没有噪音，再加上它们的非接触式方法，对海洋环境和生物没有负面影响，还可以收集一些脆弱的生物样本，比如鱼卵。

虽然机器水母可以在不实际抓取任何东西的情况下清理海洋垃圾，但研究人员称，当两个执行器以钳形手势相互靠近时，机器人也可以执行抓取动作。两个机器人可以协同工作，从海底拾起更复杂的物品，例如口罩。

不过IT之家注意到，目前这种机器水母还有一个严重的局限，就是需要连接电线来供电。但是科学家们正在努力解决这个问题，他们已经在一个样品上安装了电池和无线通信装置，并让它在马克斯・普朗克斯图加特校区的池塘里自由游动。虽然目前这个样品还不能改变方向，但科学家们表示下一步会增加这个功能。

这项研究已经发表在《科学进展》杂志上。