云宙时代科技有限公司正式成立，联通创投、腾讯产投分别持股 48%、42%

IT之家 4 月 27 日消息，去年，国家市场监督管理总局反垄断执法二司无条件批准联通创新创业投资有限公司（下称：联通创投）与深圳市腾讯产业创投有限公司（下称：腾讯产投）新设合营企业，批准时间为 2022 年 10 月 18 日。

现有IT之家网友发现，云宙时代科技有限公司已于 2023 年 4 月 26 日正式成立，法定代表人为马跃睿，注册资本 3 亿人民币，经营范围包括互联网数据服务、人工智能公共数据平台、量子计算技术服务、基于云平台的业务外包服务等。

股东信息显示，该公司由联通创新创业投资有限公司、深圳市腾讯产业创投有限公司与天津数智梯航科技合伙企业（有限合伙）共同持股，其中联通创投与腾讯产投分别持股 48%（1.44 亿元）、42%（1.26 亿元），而数智梯航科技只认缴了三千万元。

去年第三季度，腾讯公布财报后回应了与联通成立合资公司的相关问题。其高管称，“我们确实和中国联通成立了合资公司，这样的合作很重要，双方可以探索内容分发网络（CDN）和边缘计算能力，还可以做更多开发，服务更多客户。”

该高管补充称，“目前双方的商业计划还在做，短期内收益是有限的，但成立合资公司是里程碑事件，能让双方的资源和技术更好应用。同时，不管是和哪家公司合作，我们更多考虑的是合资公司能带来什么样的优势。”

中国联通则表示，基于公司全面挺进数字经济的战略需要，公司下属子公司联通创投拟与腾讯创投新设合营企业，主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务，立足于自主研发，形成完整的 CDN / MEC 平台能力、运营能力和产品创新能力。前述经营者集中申报获批事项已于 2022 年 10 月 27 日在国家市场监督管理总局网站公告。该合营企业的组建正在推进过程中，尚未完成设立登记，对公司当前生产经营无重大影响，长远看有利于放大双方优势，壮大 CDN、边缘计算产业链。

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