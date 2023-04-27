第 1 季度印度手机市场战报：三星第一，小米下降 44% 跌至第三

IT之家 4 月 27 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的报告，2023 年第 1 季度印度手机市场总出货量为 3100 万部，同比下降了 19%，刷新了印度单季降幅记录。

IT之家附各家品牌信息如下：

三星：

三星在 2023 年第 1 季度以 20% 的份额，连续两个季度在印度智能手机市场保持领先地位。

三星 5G 手机在所有 5G 手机中的占比为 24%，Galaxy A 系列贡献了 50% 的出货量。

vivo：

vivo 在 2023 年第一季度也以 17% 的市场份额保持第二位置。尽管同比下降 3%，但该公司强大的全渠道业务和具有成本效益的定价帮助 OEM 保持了地位。

小米:

小米与 2022 年第一季度相比出现大幅下滑，在 2023 年第一季度跌至第三位，份额为 16%。同比下降 44%，这是该品牌有史以来的最大跌幅。

下降的原因是低于 10000 印度卢比的细分市场需求疲软，小米过度依赖线上渠道且产品组合混乱。

OPPO：

OPPO 在印度智能手机市场排名第四，同比增长 9%，份额为 12%。该品牌一直在不断扩大其在高端市场的出货量，特别关注中高端市场（20,000 印度卢比-30,000 印度卢比），在所有品牌中增长最快，同比增长 144%。

realme 真我：

realme 在 2023 年第一季度同比下降 52%，导致该品牌以 9% 的份额下滑至第五位。realme 在低于 10,000 印度卢比的细分市场继续面临库存增加和不利市场条件等挑战。它现在专注于线下零售以扩大消费群。

一加：

OnePlus 是增长最快的品牌，得益于对其 OnePlus Nord CE 2 Lite 和新推出的 OnePlus 11 系列的强劲需求，在 2023 年第一季度同比增长 72%。

OnePlus 的 Nord CE 2 Lite 5G 是 2023 年第一季度最畅销的机型。它以 30% 的份额在高端市场（30,000 印度卢比至 45,000 印度卢比或约 370-550 美元）中排名第二。此外，品牌积极拓展线下布局，在多个城市开设体验店。

苹果：

Apple 同比增长 50%，并在 2023 年第一季度占据 6% 的份额。该品牌在整体高端市场（高于 30,000 印度卢比）和超高端市场（高于 45,000 印度卢比，约 550 美元）保持领先地位，市场份额为 36% 和 62%。

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