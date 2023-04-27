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索尼推出《最终幻想 16》限定版 PS5 套装、手柄及主机外壳，6 月 22 日发售

2023/4/27 15:21:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 27 日消息，《最终幻想 16》是一款由史克威尔艾尼克斯制作发行的动作角色扮演游戏。该作是《最终幻想》系列的第 16 部正统续作，制作人为吉田直树，导演则是高井浩，将于 2023 年 6 月 22 日在 PlayStation 5 上发售。

索尼宣布将于 6 月 22 日推出《最终幻想 16》限量特别 PS5 相关产品，包含游戏同捆 PS5、限量 PS5 外壳、限量 Dualsense 手柄等等。同捆套装将于 5 月 4 日开启预约，6 月 22 日正式发售。

IT之家提醒，限量主机外壳以及手柄只会在日本市场发售，有需求的用户可以找朋友代购：

  • PS5 同捆套装光驱版 67980 日元（当前约 3528 元人民币）

  • PS5 同捆套装数字版 56980 日元（当前约 2957 元人民币）

  • PS5 限量主机外壳 7980 日元（当前约 414 元人民币）

  • 限量限定 PS5 手柄 8980 日元（当前约 466 元人民币）

除此之外，索尼还将在其他市场推出 PlayStation5 《最终幻想 16》套装，包括中国香港及中国台湾的用户都可以购买，分别为 4880 港币（当前约 4309 元人民币）、19380 新台币（当前约 4380 元人民币）。

捆绑套装包含 PS5 光驱版、DualSense 无线控制器、《最终幻想 16》兑换码（受条款与细则约束）及游戏内道具，同样 2023 年 6 月 22 日起发售，大家可以在线上商城以及线下授权店购买。

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关键词：索尼PS5最终幻想 16

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