索尼推出《最终幻想 16》限定版 PS5 套装、手柄及主机外壳，6 月 22 日发售

IT之家 4 月 27 日消息，《最终幻想 16》是一款由史克威尔艾尼克斯制作发行的动作角色扮演游戏。该作是《最终幻想》系列的第 16 部正统续作，制作人为吉田直树，导演则是高井浩，将于 2023 年 6 月 22 日在 PlayStation 5 上发售。

索尼宣布将于 6 月 22 日推出《最终幻想 16》限量特别 PS5 相关产品，包含游戏同捆 PS5、限量 PS5 外壳、限量 Dualsense 手柄等等。同捆套装将于 5 月 4 日开启预约，6 月 22 日正式发售。

IT之家提醒，限量主机外壳以及手柄只会在日本市场发售，有需求的用户可以找朋友代购：

PS5 同捆套装光驱版 67980 日元（当前约 3528 元人民币）

PS5 同捆套装数字版 56980 日元（当前约 2957 元人民币）

PS5 限量主机外壳 7980 日元（当前约 414 元人民币）

限量限定 PS5 手柄 8980 日元（当前约 466 元人民币）

除此之外，索尼还将在其他市场推出 PlayStation5 《最终幻想 16》套装，包括中国香港及中国台湾的用户都可以购买，分别为 4880 港币（当前约 4309 元人民币）、19380 新台币（当前约 4380 元人民币）。

捆绑套装包含 PS5 光驱版、DualSense 无线控制器、《最终幻想 16》兑换码（受条款与细则约束）及游戏内道具，同样 2023 年 6 月 22 日起发售，大家可以在线上商城以及线下授权店购买。