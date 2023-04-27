阔别十年，万代南梦宫《装甲核心 6 ：境界天火》官宣 8 月 25 日发售：登陆 PC、PS4/5、Xbox 游戏平台

IT之家 4 月 27 日消息，在去年的 TGA 2022 典礼上，宫崎英高、FromSoftware、万代南梦宫带来了《装甲核心》系列最新作《装甲核心 6 境界天火》。

官方现宣布，《装甲核心 6 ：境界天火》将于今年 8 月 25 日发售，登陆 PS5、PS4、Xbox 及 PC 平台，此时距离 2012 年问世的《装甲核心 5》已有十年多的时间。同时官方还放出了一段本作的实机演示宣传片，展示了大量有关实际玩法的画面与内容。

在遥远的未来，一种名为“科洛尔”的神秘新物质在卢比孔星球被发现。它本应给人类的发展带来飞跃性增长，但有一天，它引起了一场灾难，周围的空间区域被风暴和火焰吞噬，并被烧得无影无踪。故事从半个世纪后再次发现“科洛尔”开始。



而我们的主角是旧世代强化人，身为 AC 驾驶员，人生只有战斗，也只被人们期待可以战斗。有一天，主角接受到了指导手沃尔特的指示，扮演独立佣兵投入各式各样的战斗。

《装甲核心 6 境界天火》已在韩国过审，评级为 12+，游戏内有轻微暴力（使用各种武器的攻击和爆炸画面）。

宫崎英高此前在接受 IGN 专访时明确表示，《装甲核心 6 境界天火》并没有刻意向“魂类”作品靠近，而是会保持系列“最特别”的东西，即凭借玩家组装、改造出来的机甲去赢得战斗。

与此同时，宫崎英高也表示本作并不会采用开放世界设定，即便存在一些探索环节，但整体仍是一个任务驱动的结构。

据万代南梦宫此前注册的《装甲核心 6》商标：“ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON”的页面信息显示，在本作中宫崎英高只担任早期制作监督，之后将由《只狼：影逝二度》主设计师山村优担任游戏的总监督。