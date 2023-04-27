blendOS 2 系统发布：支持运行安卓应用

IT之家 4 月 27 日消息，Rudra Saraswat 发布了 blendOS 2“Avial”系统，这是一款 GNU / Linux 发行版，有两种官方版本，分别具有 GNOME 和 KDE Plasma 桌面环境。

blendOS 发行版承诺混合 Arch Linux、Fedora Linux 和 Ubuntu，现在 blendOS 2 已经出现，承诺支持开箱即用运行 Android 应用程序。

得益于 WayDroid 项目，Android 应用程序支持在 blendOS 2 中成为可能。WayDroid 项目是一种基于容器的开源解决方案，用于在 Linux 设备中运行完整的 Android 操作系统。

用户可以从 Aurora Store 或 F-Droid 等图形应用商店安装 Android 应用。blendOS 2 允许用户将这些 Android 应用程序与本机 Linux 应用程序一起使用。

Android 开发人员可以通过 Android Studio 中的 WayDroid 测试应用程序，就像普通的 Linux 应用程序一样，而不需要复杂的 Android 模拟器。

除了支持 Android 应用程序之外，blendOS 2 还允许用户安装和使用 Web 应用程序 / PWA，以及来自 Arch Linux 软件存储库和 Chaotic-AUR 存储库的应用程序 —— 这是 AUR（Arch 用户存储库）包的自动构建存储库。

通过该主要版本，开发人员还可使用 Podman 工具开发自己的“distrobox”实现来管理 OCI 容器和 pod，打造独特功能。

通过在基础系统中自动添加容器化软件，blendOS 提供的混合发行版也得到了改进。此外，现在有新的基于优先级的系统，可以让用户控制哪些容器化软件应该优先于其他软件，并避免任何冲突。

在其他值得注意的变化中，blendOS 2 拥有两种官方版本，具有 GNOME 和 KDE Plasma 桌面环境，默认安装官方 NVIDIA 图形驱动程序，支持 BIOS 和 UEFI（32 位和 64 位）系统，新的安装程序框架，并支持创建 blendOS remixes。

IT之家附上 blendOS 2 相关下载：点此链接。