中国广电（重庆）数据中心正式启用：将建成 IP 骨干网 CBNET 重庆节点

IT之家 4 月 27 日消息，中国广电（重庆）数据中心在 4 月 26 日宣布启用。中国广电将加快 IP 骨干网 CBNET 重庆节点、国家文化大数据体系重庆市域中心和文化数字服务平台等重大项目的建设落地。

据介绍，中国广电（重庆）数据中心位于两江新区水土新城，是全国一体化算力网络中的成渝国家枢纽节点，一期建筑面积 20203 平方米，容纳机架 1500 台，机房建设达到国际 T3+ 标准、国家 A 级机房标准，拥有稳定动力环境、绿色 IDC 节能技术。

目前，中国广电云（一期）核心节点以及本地专属云集群已入驻，骨干网络已覆盖京津冀、江浙沪、广深三个互联网企业较集中的区域，完成了与腾讯、阿里、字节、快手、爱奇艺、百度等核心机房的 100G 互联互通。此外，中国广电 IP 骨干网 CBNET 重庆节点将建成，实现数据中心与全国各地广电和三大运营商高速互联互通。

IT之家注：中国广电正在加快建设 CBNET 骨干网网络，首先完成 8 个主要核心交换节点和全国 31 个省、市、自治区的互联及网络的互联互通，并与“广电云”一起，打造云网一体的新型算力网络体系。5G 移动网络是未来重要的业务场景，广电需要骨干网支持其移动互联网业务，提高移动用户的体验。