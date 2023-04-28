收购动视暴雪遇阻，微软安抚员工称这不是游戏战略的全部

北京时间 4 月 28 日早间消息，微软高管正试图安抚 Xbox 游戏业务的员工，以 690 亿美元收购动视暴雪的计划获批还有很长的路要走。他们同时强调，微软在游戏行业能否取得成功并不完全取决于这笔交易。

微软收购动视暴雪原本将成为游戏行业史上最大的一笔交易。本周三，英国反垄断监管部门否决了这笔收购，可能对交易造成致命打击。

知情人士透露，在周四上午举行的部门全体员工会议上，微软游戏业务负责人菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）承认，微软对此感到失望，而英国监管部门的决定将导致整个审批流程被延长。不过该消息人士说，微软寻求完成这笔交易的意愿并未动摇。

斯宾塞表示，微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）美国西部时间周三凌晨 2 点就已经起床，起草对英国竞争和市场管理局（CMA）的回应。他表示，负责这笔收购的首席财务官艾米・胡德（Amy Hood）当天也举行了高级管理层会议。

斯宾塞还表示，这笔收购的目的是加快推进微软在游戏行业的计划，但并不代表微软游戏业务战略的全部。即便未能收购动视暴雪，微软的游戏业务战略也会推进。

在周三的声明中，CMA 表示，对这笔交易的关切并不能通过出售热门游戏《使命召唤》或其他解决方案，例如微软承诺将把动视的游戏提供给竞争对手平台，来得到解决。微软表示，将对这一判决提出上诉。

微软尚未对内部会议的情况做出回应。