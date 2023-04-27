微软投资 AI 初见成效，将带来 1% 营收增量

4 月 27 日消息，虽然微软对人工智能的大手笔投资仍处于早期阶段，但有迹象表明，微软与 ChatGPT 开发商 OpenAI 的合作取得成效，已经收到了实实在在的财务效益。

微软首席财务官艾米・胡德（Amy Hood）在 2023 年第一季度财报电话会议上表示，微软预计云计算部门 Azure 下一季度的营收将比去年同期增长 26% 至 27%，其中“人工智能服务约占 1 个百分点”。

华尔街分析师认为，这表明微软在人工智能上的大笔投资已经带来了实实在在的财务收益，预示着未来还会有更大的增长空间。

投行伯恩斯坦分析师马克・莫德勒 (Mark Moerdler) 在给客户的一份报告中写道：“这是一个巨大的数字。多年来人工智能一直是 Azure 故事的组成部分，现在已经产生了 1% 的增量，这表明在 GPT 公布之后，对人工智能的需求将成为 Azure 一大推动力。”

他补充说，这表明微软可能会在人工智能领域超越谷歌，Azure 也可能会成为比亚马逊网络服务 AWS“更大更重要的超大规模云服务提供商”。

投资者也对此表示认可，周三微软股价上涨超 7%。今年以来，微软股价已累计上涨逾 23%，同期大盘涨幅仅为 6%。

微软与 ChatGPT 开发商 OpenAI 的合作在人工智能领域掀起了新一波创新浪潮。

这已经撼动了整个行业。微软将 ChatGPT 背后的大型语言模型与必应搜索整合在一起，给谷歌在搜索领域的垄断地位带来了不小压力。ChatGPT 的病毒式传播似乎给必应带来了更多吸引力。

在周二举行的财报电话会议上，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）强调，投资人工智能“新浪潮”、扩大公司市场份额是重中之重。

考虑到微软今年早些时候已经宣布向 OpenAI 投资 100 亿美元，一些分析师也质疑与 OpenAI 的合作能给公司带来哪些价值。

纳德拉表示，微软在人工智能方面的工作正在给公司带来与客户的新对话，从而产生新的收入来源。一些分析师认为，微软将人工智能投资变现的方向正确。

加拿大皇家银行分析师里希・加鲁里亚（RishiJaluria）在给客户的一份报告中表示：“虽然人工智能平台的转变还处于早期阶段，货币化仍在形成过程中，但微软管理层和我们预期的一样看好市场机会。”

市场研究公司 Wolfe Research 分析师亚历克斯・祖金（Alex Zukin）也有同感，他说：“我们也认为 OpenAI 的妙招不仅推动了微软产品组合方面的重大创新，而且也是推动生产力工具创新的一种手段。”

Wedbush 分析师丹・艾夫斯 (Dan Ives) 表示，“人工智能的故事刚刚开始”，“微软正在引领这场人工智能科技竞争热潮。”