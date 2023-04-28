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摩托罗拉 Razr 40 Ultra 手机宣传图曝光：外屏 3.6 英寸、内屏 6.9 英寸

2023/4/28 11:30:14 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 4 月 28 日消息，根据国外科技媒体 The TechOutlook 报道，分享了摩托罗拉 Razr 40 Ultra（上市后也有可能叫做 Razr+ 2023）手机的宣传物料，并透露部分规格信息。

摩托罗拉重新设计了 Razr 40 Ultra，让其更大、更亮、更快。在外观设计上和前代不同的是，取消了相机凸起模块，类似于三星 Galaxy S23 系列的设计语言，只有两个摄像头环和一个 LED 闪光灯。

报道称 Razr 40 Ultra 将配备 1300 万像素的超广角镜头和微距镜头，展开之后内部配有一个满足自拍的打孔摄像头。

机身外屏为 3.6 英寸的 p-OLED 面板屏幕，可以内置完整的键盘，在不翻盖的情况下，直接查看和回复重要通知、播放音乐、游戏甚至观看视频。

展开之后内屏为 6.9 英寸的 p-OLED 显示屏，刷新率更高，达到 165Hz，让用户体验身临其境的视觉享受。该屏幕还支持 HDR10+ 和 DCI-P3 色域。

设备的电源按钮和音量摇杆位于右侧面板，SIM 卡托盘位于左侧。电源按钮也将是其侧面安装的指纹传感器。

除了黑色（无限黑）颜色外，该设备还将提供冰川蓝和 2023 年潘通色 Viva Magenta。IT之家注：Viva Magenta 颜色变体还将采用皮革饰面材料，而其他两种颜色变体似乎具有光滑的塑料后面板和金属框架。

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关键词：摩托罗拉

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