摩托罗拉 Razr 40 Ultra 折叠屏手机售价及配色曝光：约 1200 欧元

IT之家 4 月 27 日消息，摩托罗拉将很快推出新款 Razr 折叠屏手机，预计为 Razr 2023 或者 Razr+ 2023，海外版名称为摩托罗拉 Razr 40 Ultra。爆料人士 Evan Blass 近期分享了关于摩托罗拉 Razr 40 Ultra 折叠屏的渲染图。

这些图片显示了摩托罗拉 Razr 40 Ultra 搭载的 3.X 英寸副屏，具有多种不同的风格；还支持一些个性化菜单，其中包括调整字体、颜色、声音和壁纸的选项。

SamInsider 分享了 摩托罗拉 Razr 40 Ultra 的泄露价格。8GB+256GB 版售价 1200 欧元（IT之家备注：当前约 9180 元人民币）左右，至少有三种颜色可供选择 —— 冰川蓝、非凡洋红和幻影黑。

此前摩托罗拉一款型号为 XT2321-2 的新款手机通过了中国质量认证中心备案，预计将是 moto razr 2023 折叠屏新机。认证显示，摩托罗拉 moto Razr 2023 拥有 3640mAh 电池，支持 33W 快充。

moto razr 2023 将搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片（跑分显示 CPU 最大频率 3.19GHz），采用 8GB 或 12GB 内存，预装运行安卓 13 系统。