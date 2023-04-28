亚马逊云计算业务 2023 年 Q1 营收环比略有下滑，终结连续 34 个季度上涨势头

4 月 28 日消息，据外媒报道，亚马逊发布的财报显示，作为他们主要利润来源的云计算业务，营收在一季度同比虽仍保持增长，但环比略有下滑，营业利润也同比环比均出现了下滑。

从财报来看，亚马逊云计算业务在今年一季度营收 213.54 亿美元（IT之家备注：当前约 1479.83 亿元人民币），高于去年同期的 184.41 亿美元，但不及去年四季度的 213.78 亿美元，环比略有下滑。

一季度的营收略有下滑，也就意味着亚马逊云计算业务的营收，在连续 34 个季度环比增长之后，再次出现了下滑。

亚马逊云计算的营收上一次环比下滑，还是在 2014 年的二季度，当季 10.05 亿美元（当前约 69.65 亿元人民币）的营收，不及此前一个季度的 10.5 亿美元。在那之后营收持续增加，在 2020 年的一季度首次超过 100 亿美元（当前约 693 亿元人民币），并在去年三季度首次超过 200 亿美元（当前约 1386 亿元人民币）。

除了营收连涨势头终结，亚马逊云计算业务一季度 51.23 亿美元（当前约 355.02 亿元人民币）的营业利润，不及上一个季度的 52.05 亿美元，连续四个季度环比下滑；也不及去年同期的 65.18 亿美元，连续两个季度同比下滑。