【IT之家评测室】ROG 魔霸 7 Plus 超能版游戏本体验：性能散热都顶级的电竞神器

AMD 在今年 CES 2023 展会上发布了 AMD 锐龙 7000 系列移动处理器，其中最引人关注的是基于 Zen 4 架构、定位最高的锐龙 7045HX 系列，这里面尤以 AMD 锐龙 9 7945HX 处理器最为强悍。如今搭载这款处理器的机型已经上市销售。

而作为首发厂商，ROG 推出了它们的先锋产品魔霸 7 Plus 超能版。IT之家已经第一时间拿到了这台性能怪兽，现在就为大家带来这款产品的体验评测。

一、外观设计

这次 ROG 魔霸 7 Plus 超能版的模具依旧能看出魔霸系列的独特风格，整机为超大的 17.3 英寸游戏本体型，屏幕巨大，并且采用悬浮式设计，观感极佳。

先看笔记本 A 面，ROG 魔霸 7 Plus 超能版采用了全金属 A 面材质，中心偏右的 ROG logo 十分抢眼，日常使用时还可发光，并与键盘灯和底部 U 型灯实现联动，“败家之眼”信仰气息拉满。

Logo 的左侧则是一条条形纹理斜切下来，仔细看两条细线条中间还有很小的 ROG Logo，细节到位。

产品的 B 面是一块巨大的 17.3 英寸专业电竞屏。它的分辨率为 2560*1440，刷新率达到了 240Hz，支持 3ms 低延迟响应，在电竞游戏中占得先机。

屏幕顶部有一块新增的凸起式摄像头区域，掀盖时也更加方便。

笔记本 C 面点亮后，炫彩键盘灯照亮每一个按键，黑科技满满。C 面整体采用复合材质，键盘区域上方有四枚呼吸灯，下方则是表面具有玻璃材质的触控板，摸起来很有质感。

同时在 C 面我们也能看到和 A 面一样三角斜切的亮面细条纹理，为 C 面的整体设计带来了一丝灵动。

键盘下方是 ROG 魔霸系列标志性的悬浮灯带，点亮后能照亮整个桌面，瞬间进入电竞氛围。

转轴区域 ROG 魔霸 7 Plus 超能版的设计有一种机甲感，顶部整体通过一条斜线分割成两个区域，一边是带有“ROG”Logo 的灰色装饰块，另一边是有无数小孔栅格的散热模块。

沿着顶部往下，可以看到转轴部分的前面排列着各种接口，有电源接口、2.5G RJ45 网口、支持 8K 60Hz / 4K 120Hz 的 HDMI 2.1 接口、两个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口（均支持 DisplayPort 1.4 视频输出和 G-SYNC，且其中一个接口支持 100W PD 充电），接口两侧则是散热出风口。值得一提的是左侧排风口呈现“MMVI”字样，对应罗马数字中的 2006，是 ROG 品牌成立年份。

另外在机身左侧还有两个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口和 3.5mm 耳机接口。

ROG 魔霸 7 Plus 超能版的机身底部也不乏设计感，上方是两片散热栅格区域，四个角上的软胶脚垫形态各异，脚垫上还有 ROG Logo 和英文文案，包括“For those who dare”、“0606”ROG 建立年月等独家彩蛋，处处体现设计上的用心和高端感。

整体来说，ROG 魔霸 7 Plus 超能版做工精湛，设计简洁高端，又不乏电竞玩家的酷炫感，拥有一台品质上乘的高端游戏本该有的颜值。

二、硬件分析

为了让大家对 ROG 魔霸 7 Plus 超能版的硬件有进一步的了解，下面我们将笔记本的底盖拆开，看看它的内部构造。

由于 ROG 魔霸 7 Plus 超能版拥有 U 型底盘灯，灯带排线和后盖相连，所以拆卸后盖时需要先将排线取下，不可生拉硬拽。

取下后盖后，可以看到冰川散热架构 2.0 增强版的整体构造，最抢眼的是表面的定制化均热板，表面有金色的 CPU、GPU 以及各种元器件的图案和英文字样，看起来很高大上。而且与传统热管相比，魔霸 7 Plus 超能版的均热板可以更快速、有效地将热量分摊至整个散热模组，实现了更大的散热表面积，有助于缓解内部高能硬件的积热问题，提高系统可靠性。

整体上，魔霸 7 Plus 超能版拥有改进的 5 根加粗热管和双 Arc Flow 绝尘风扇，并且风扇首次引入了防尘罩（装在 D 壳上），可有效阻止毛发、碎屑进入机身内部影响散热。

硬盘是三星 980 Pro 的 OEM 版，容量为 1TB，是一款各方面都非常强大稳定，同时人气颇高的 SSD。

同时硬盘下方还预留了 M.2 接口，方便大家扩展，且支持组建 RAID 0。

电池采用了 90Wh 大容量电池，在游戏本中也是比较大的了。另外它还支持 100W PD 快充。

内存表面覆盖黑色胶片，取下胶片后可以看到魔霸 7 Plus 超能版拥有 8GB+8GB 双通道 4800MHz DDR5 内存，并且双内存插槽都可扩展，支持扩展至 64GB。

整体来说，魔霸 7 Plus 超能版各方面都采用高规格元件，并且内部构造重新设计，精致有序，工业匠心感十足。

三、烤机跑分

正如前面所说，魔霸 7 Plus 超能版的 CPU 搭载 AMD 最强的锐龙 9 7945HX 处理器，采用最新的“Zen 4”架构，拥有超过 13% 的 IPC 提升，台积电 5nm 工艺制造，能效比大幅提高。16 大核 32 线程，全大核设计，单核 MAX 加速频率均超过 5.0GHz，最高达到 5.4GHz，L2+L3 高速缓存达到 80MB，还有 PBO 自动超频功能，可以智能提升处理器性能。

同时IT之家拿到的这款还搭载了顶级的 NVIDIA GeForce RTX 4090 笔记本电脑 GPU，拥有 9728 颗流处理器、Boost 频率为 2090MHz，16GB GDDR6 显存，256bit 位宽，显存带宽 582.4GB / s，支持 DLSS、第 4 代 Tensor Core、第3代RT Core 等一系列顶级技术。

那么魔霸 7 Plus 超能版能否完全释放如此强大的性能配置呢？我们先使用 AIDA64 进行单烤 FPU，15 分钟后，CPU 的功耗稳定在 113.69W 左右，温度约 90.4℃，此时并未达到温度墙或者 SPL 功耗限制，而是 TDC 电流限制，换用其他负载类型的软件测试还能获得更高的成绩。从过程来看魔霸 7 Plus 超能版表现得很稳定，基本没出现降频的情况，同时在如此大功耗下，机身温度和噪音控制得也很不错。

接着使用《Geeks3D FurMark》对 GPU 进行 15 分钟左右的单烤，15 分钟后 RTX 4090 的功耗跑满，稳定在 175.0W 左右，而温度则保持在 68.3℃，这个表现可以说是十分优异了，可见冰川散热架构 2.0 增强版的散热能力确实不是虚的。

在进行压力最大的双烤时，CPU 可以稳定在 54W，温度 78.3℃，而 GPU 则稳定在 176W 左右，温度达到 69.6℃，整机功耗约 230W，性能释放几乎拉满，温度控制又非常出色。

实测在键盘上方靠近出风口的区域温度最高，但也只有 40.1℃，这个区域通常使用不会接触到，而键盘区域温度大约在 28.5℃的水平，触控板区域则为 21.4℃，都不高。实际体感更是几乎没有太多的热量。整体来说，魔霸 7 Plus 超能版的稳定性拿捏得十分喜人。

烤机测试之后，我们对魔霸 7 Plus 超能版做进一步的跑分测试，首先是代表 CPU 理论性能的 CineBench R20 ，单核 742 分，多核 13253 分，能满足大部分游戏和创意工作的需求。

在 R23 中，则达到了单核 1840 分和多核 33680 分，这也是 AMD 锐龙 9 7945HX 处理器该有的成绩，只能说十分强悍，在现有的移动处理器中是遥遥领先的存在。

然后IT之家进行了《3DMARK》的 TimeSpy 跑分，魔霸 7 Plus 超能版可以跑到总分 20285，同样是顶级的水准。其中 RTX 4090 笔记本电脑 GPU 的跑分达到了 22563。

同时，在 Fire Strike Extreme 的跑分中，魔霸 7 Plus 超能版则达到了 25067 分，RTX4090 笔记本电脑 GPU 的成绩也到了 26326，在现阶段的游戏本中也是天花板级别的水准。

接下来是三星的固态硬盘，性能也是顶级的存在 SEQ1MQ8T1 读写分别达到 6642.34 MB/s和 4938.02MB/s。

内存的性能也同样不错，读取 57415 MB/s，写入 48429 MB/s。

总体跑分和烤机看下来，就像在看一场极致性能和散热控制的肌肉秀，主演就是 ROG 魔霸 7 Plus 超能版，确实无愧“超能”二字。

四、游戏实测

看来在理论性能上，锐龙 9 7945HX+RTX 4090 确实是神挡杀神佛挡杀佛的水平。而接下来，我们照例还要进行游戏测试。在 ROG 魔霸 7 Plus 超能版中自带 ARMOURY CRATE 软件，可以对笔记本的性能等设置进行精细调控，在测试时，小编将笔记本切换到“增强模式”，Windows 11 自带的模式也调成“最佳性能”，游戏测试时如无特别提及，都在 2560×1440 分辨率 + 最高画质下进行。

首先是电竞和网游，小编选择《绝地求生》和《逆水寒》两款游戏进行测试，首先是《绝地求生》，游戏时画质选项设定为超高，测得游戏运行的平均帧率为 236fps，而 ROG 魔霸 7 Plus 超能版的屏幕刷新率为 240Hz，能够把《绝地求生》几乎跑满刷新率，ROG 魔霸 7 Plus 超能版确实强悍，实际电竞体验自然是丝滑顺畅了。

接着是网游《逆水寒》，游戏进行时，小编也是把画质设定为“最高配”，开启光线追踪，首先关闭 DLSS，测得游戏进行的平均帧率为 130fps，非常出色，可以流畅游玩。

同样在最高画质下，小编开启 DLSS 功能进行了测试，这次平均帧率来到了 175fps，游玩的顺畅感明显更加丝滑流畅了。我们知道《逆水寒》也是一款比较吃配置的游戏，ROG 魔霸 7 Plus 超能版能够带来这样的表现，实属不易。

下面我们用几款 3A 单机大作再进行测试，首先是《荒野大镖客 2: 救赎》，在 2.5K 画质下，其他所有画面选项都调到最高，关闭 DLSS 功能，使用游戏自带的性能评估测试，测得平均帧率 129.58fps。

《荒野大镖客 2: 救赎》虽然是 2019 年登陆 PC，但至今仍称得上开放世界游戏画质天花板级别，在 2.5K 分辨率画质拉满的情况下能跑出这样的表现，确实很猛。

接下来是对 PC 性能压力巨大的《赛博朋克 2077》，这次我们首先在 1080P 最高画质光追超级模式下运行它自带的 BenchMark。尽管这款游戏是刚刚更新了最新的版本，并对最新的光追性能提出了更高的要求，对画面帧数的影响可谓巨大，但我们测得平均帧率为 71.29fps，已经能流畅游玩了。

接着小编打开了《赛博朋克 2077》的 DLSS 2 选项，重新跑了一遍。在 DLSS 2 技术的加持下，这一次 ROG 魔霸 7 Plus 超能版平均帧率跑到了 95.71fps，性能显著提升，画面更加流畅了。

如果你想要获得更加丝滑流畅的游戏体验，那就要请出 DLSS 3 技术了。DLSS 3 是一款由 AI 驱动的性能倍增技术，由全新第四代 Tensor Core 和全新光流加速器驱动，是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能，将开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。

简单地说，过去的 DLSS 2 是通过渲染出一个低分辨率图像，然后 AI 放大至高分辨率，实现画质与帧数的提升。而全新的 DLSS 3 在兼容 DLSS 2 的基础上，还新增了帧生成功能，可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出来的全新帧，实现帧数的倍增。再结合 DLSS 2 的超分辨率功能，AI 能重建至多八分之七的显示像素，与没有 DLSS 相比，游戏性能最高可提升 4 倍！

实测打开《赛博朋克 2077》DLSS 3 选项后，游戏运行的平均帧率来到了 171.13fps，大概是不开 DLSS 的 2 倍多，实际游玩体验也可以做到丝般顺滑了。

当然，需要说明的是，ROG 魔霸 7 Plus 超能版屏幕分辨率是 2560*1440，很多游戏默认也是以这个分辨率进行的，因此在 2560*1440 分辨率下，小编再按照上述流程跑一遍《赛博朋克 2077》的性能测试，得到的成绩整理成下表。可以看到，2.5K 分辨率下开启 DLSS 3，ROG 魔霸 7 Plus 超能版仍然能跑到 138.74fps，其实即便不开 DLSS，在 2.5K 分辨率下已经可以玩了，但开启 DLSS 3，是不开 DLSS 的 3 倍之多，优势更为明显！

最后，我们再用传奇 3A 大作《巫师 3》次世代版来进行测试。由于该游戏测试时在 1080P 分辨率下无法全屏显示，小编直接以 2560*1440 的分辨率来运行，其他画面细节拉满（特高 +），不开启 DLSS 的情况下，在森林场景下，ROG 魔霸 7 Plus 超能版的平均帧率为 59fps，已经可以畅玩了。能把《巫师 3》这种对性能要求极高的游戏带到这个水平，还是在不开启 DLSS 的条件下，魔霸 7 Plus 超能版的性能可见一斑。

接着，小编开启了《巫师 3》中的 DLSS 2 功能，性能为自动，同样的场景下再测一遍，平均帧率来到了 81fps，已经很流畅了。

最后小编又开启了 DLSS 3，利用帧生成技术，这次平均帧率直接来到了 125fps，游玩的时候也确实能够感觉到丝般顺滑。

总体来说，在锐龙 9 7945HX+RTX 4090 的双旗舰配置的加持下，加上各方面都拉满的性能和散热配置，目前基本上没有 ROG 魔霸 7 Plus 超能版不能应对的游戏。在小编测试的游戏中，压力天花板级别的《赛博朋克 2077》各项画质拉满，也能流畅运行，更何况还有开挂的 DLSS 技术，所以大家只需要知道，拥有 ROG 魔霸 7 Plus 超能版，目前市面上几乎所有游戏，你都是可以超高品质和流畅体验两者兼得的。没办法，性能高就是这么横。

总结

总体来说，这款 ROG 魔霸 7 Plus 超能版在性能、散热、屏幕、颜值等各方面都达到了游戏本中的顶级水平，目前市面上几乎所有的大型游戏，它都能够为你带来精致、丝滑舒畅的游戏体验，再加上精湛的做工，简洁时尚的颜值，足以让每一位热爱游戏的玩家动心，也可以成为每一位电竞用户驰骋战场最得力的武器。

当然，这样的高配置和高体验背后，自然也是不菲的售价，以IT之家手上这款锐龙 9 7945HX+RTX 4090 版本来说，21999 元的价格也确实需要相当的预算才能入手。当然，这毕竟是顶配版的型号，如果你不差钱，而且是狂热的电竞、游戏爱好者，那么它无疑值得入手，而且还相对来说颇具性价比。而如果你预算有限，那么这次 ROG 魔霸 7 Plus 系列其他配置的新品，其实也值得考虑，比如锐龙 9 7845HX + RTX 4060 配置的售价仅为 9999 元的魔霸 7 Plus，具体大家可根据自身的情况选择入手。