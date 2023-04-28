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统信深度 deepin 入驻飞腾软件开发者平台

2023/4/28 19:35:32 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 4 月 28 日消息，统信深度开源社区（deepin.org）近期已入驻飞腾软件开发者平台，双方将共建开发者友好的开源新生态。

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飞腾软件开发者平台是飞腾聚合资源打造的面向开发者的一站式开放合作平台，链接国内外各大开源社区，形成“飞腾-社区-开发者”三方联动。

统信深度开源社区（deepin.org）是国内最大、活跃度最高的操作系统开源社区之一，也是全球开源操作系统排行榜中排名最高的中国发行版，全球用户数超百万。

deepin 专区的开源组件板块分为基础环境和桌面环境两个部分：

  • 基础环境开源组件为开发者提供基础环境的 API 文档，方便开发者统一调用 deepin 操作系统的开放能力；

  • 桌面环境开源组件则为开发者提供桌面环境的 API 文档，方便开发者统一调用 deepin 操作系统的开放能力。

而在技术文档板块，开发者既能够查阅 deepin 社区开发者参与指南文档，还能获取统信 DTK（IT之家注：全称 Development ToolKit）指导手册。

统信软件自主研发的 DTK，是基于 QT 开发的一整套通用开发框架，提供丰富的开发接口与支持工具，满足日常图形应用、业务应用、系统定制应用的开发需求，提升开发效率，广泛应用于统信 UOS 操作系统的开发工作中。

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关键词：deepin深度飞腾linux

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