特斯拉律师出惊人言论：马斯克过去关于自动驾驶安全的言论可能是深度伪造视频

IT之家 4 月 28 日消息，据路透社和彭博社报道，特斯拉公司的律师在一起自动驾驶致死案的诉讼中提出了一个令人震惊的辩护：特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）过去对自动驾驶软件能力的言论不可信，因为它们可能是深度伪造（IT之家注：deepfake）的视频或音频。

特斯拉公司提出这一论点，作为为什么马斯克不应该在一起指责该公司导致苹果公司工程师在一起致命车祸中死亡的诉讼中接受宣誓作证的理由。这起诉讼的原告是该苹果工程师 Walter Huang 的家属，2018 年 Walter Huang 驾驶一辆特斯拉 Model X 在加州高速公路上发生了致命车祸。他的家属认为，特斯拉的自动辅助驾驶软件 Autopilot 是事故的罪魁祸首，因为它没有及时识别并避开路障。他们要求马斯克出庭作证，解释他曾经对 Autopilot 软件安全性的一些言论。

这些言论包括 2016 年马斯克在一次采访中声称，“现在的 Model S 和 Model X 可以比人类更安全地自动驾驶。”这段采访目前仍可以在网上观看。

特斯拉律师表示，马斯克对这些言论已经没有记忆，而且“作为一个公众人物，他经常被制作出一些深度伪造的视频和音频，实际上他从未说过或做过。”

但是，负责此案的圣克拉拉县高等法院法官埃维特・D・潘尼帕克（Evette D. Pennypacker）表示，特斯拉律师的这一论点“令人深感不安”，她称：“他们的立场是，因为马斯克很有名，更容易成为深度伪造的目标，所以他在公共领域的言论不受约束。换句话说，马斯克和其他处于他位置的人可以随心所欲地说出任何话，然后借口他们的录音可能是深度伪造来逃避对自己所说所做的负责。”

法官 Evette Pennypacker 暂定命令马斯克就这些言论进行有限的三小时取证，听证会定于周四举行，以最终确定取证内容，该诉讼将于 7 月 31 日进入审判阶段。