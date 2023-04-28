米哈游《崩坏：星穹铁道》正式上线腾讯 START 云游戏：送 5 小时专属时长

IT之家 4 月 28 日消息，腾讯 START 云游戏宣布，米哈游《崩坏：星穹铁道》今日正式上线 START 云游戏 Windows、Mac、安卓移动端啦（TV 端于 5 月 1 日上线）。

即日起至 5 月 11 日，登录 START 客户端，送《崩坏：星穹铁道》5 小时专属时长。三端数据互通，无需下载，深度适配 PC、移动、TV 端战斗操作。

米哈游旗下新作《崩坏：星穹铁道》1.0 版本「通往群星的轨道」已开启公测，首先登陆 PC（Epic）、安卓、iOS 平台，而且后续还将登陆索尼 PlayStation 平台。

作为一款由米哈游发行的全新 3D 回合制策略 RPG 游戏，《崩坏：星穹铁道》继承了经典的崩坏 IP，拥有庞大的崩坏系列世界观，良好美术动画设计，带来全新剧情故事体验。

IT之家附上《崩坏：星穹铁道》游戏客户端配置要求：

推荐配置：

PC 端：i7/8G 内存 / 独立显卡、GTX1060 及以上配置；Win10 64 位或以上系统

安卓端：CPU 为骁龙 855、天玑 1000、麒麟 990 及以上性能处理器安卓设备；6G 及以上内存；Android 9 或以上系统

iOS 端：iPhoneX、iPhoneXR 及以上机型；搭载 A12 及以上型号处理器的 iPad；iOS 11.0 或以上系统

最低配置：