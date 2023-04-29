华硕灵耀X Ultra 笔记本电脑开启预约：i9-13905H+3.2K 屏，26999 元

IT之家 4 月 29 日消息，华硕灵耀X Ultra 笔记本电脑近日正式开启预约，新机仅有 32GB+2TB 一个内存版本可选，售价为 26999 元，5 月 10 日正式开售。

IT之家查询华硕官网得知，华硕灵耀X Ultra 笔记本电脑机身采用 CNC 一体成型工艺，整机最薄处仅为 16.9mm。其选用第 13代英特尔酷睿 i9-13905H 标压处理器，辅以 RTX 4080 光追独显和 SoM 华硕超高速系统模组，整机性能释放可达 185W。

这款笔记本电脑搭载一块 16 英寸 3.2K OLED 屏，支持 120Hz 刷新率，响应时间低至 0.2ms，大幅减少拖影现象。同时，100% P3 色域覆盖以及潘通色彩逐台校色使画面显示精准不失真。得益于 OLED 面板的优异特性，灵耀X Ultra 拥有高达 550nits 的峰值屏幕亮度，并由此获得 DisplayHDR True Black 500 认证。

新品还配备了华硕独创 ASUS Dial 华硕旋钮，可深度适配 Adobe 创作类内容；内置 AAS Ultra 风洞散热结构，散热性能强悍；搭载 96Wh 大容量电池，提供满足雷电 4 以及 HDMI 2.1 等接口。