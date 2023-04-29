谷歌 Pixel Fold 可折叠手机渲染图曝光

IT之家 4 月 29 日消息，消息源 Evan Blass（@evleaks）发布推文，分享了谷歌 Pixel Fold 可折叠手机的最新渲染图。

从渲染图来看机身并不厚，外屏的屏占比很高，主屏幕使用 Pixel Launcher，启用主题图标，并显示了 Gmail 等多款谷歌应用，以及 At a Glance 小部件。

此前消息称 Pixel Fold 采用 12GB 的 LPDDR5 内存，共有 256GB 和 512GB 两种存储版本，售价分别为 1799 美元（IT之家备注：当前约 12395 元人民币）和 1919 美元（当前约 13222 元人民币）。

该视频再次证实了IT之家的此前报道，谷歌 Pixel Fold 可折叠手机配备 Tensor G2 芯片组，得益于改进后的三星 5nm 工艺，其性能要优于 Pixel 7 系列。

Pixel Fold 手机外屏为 5.8 英寸，分辨率为 2,092 × 1,080；内屏为 7.6 英寸，分辨率为 2208×1840。报道称内外屏均采用 OLED 面板，刷新率均为 120Hz。

Pixel Fold 机身背面配备 4800 万像素主摄、1080 万像素的超广角镜头和 1080 万像素长焦镜头，续航可以超过 24 小时，在开启极端省电模式下续航可以达到 72 小时。

视频中称谷歌将于 5 月 10 日开启 Pixel Fold 手机预购，6 月底开始发货。