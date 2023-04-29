小米 2022 年度 ESG 报告：拥有 16171 名研发人员，五年内研发投入超 1000 亿元

IT之家 4 月 29 日消息，小米发布了 2022 年度 ESG 报告。报告显示，小米集团共拥有研发人员 16171 名，较去年增加 10.8%，研发投入达 160 亿元人民币，并计划在五年内（2022 - 2026 年）投入超 1000 亿元人民币用于研发。全球小米 AIoT 设备接入数已达到 5.89 亿，拥有 5 个及以上连接至小米 AloT 平台上的设备的用户数达到 1160 万。

IT之家从报告中获悉，小米在互联互通、开放共享的丰富场景中建立了开源开放的物联生态和全场景语控生态，2022 年 12 月小米人工智能语音助手“小爱同学”月活用户数达到 1.15 亿，交互次数累计达到 2158 亿次，支持控制的产品覆盖 5312 款。

小米手机部在 2022 年完成了 9 个大专项，以及 118 个小专项的体验提升相关工作，覆盖性能功耗、稳定性及信号与通讯、以及用户多媒体三大方向。小米之家中国大陆地区共建成上门服务点 2628 家，较 2021 年增长 40.4%。持有小米专业技术资格证书的工程师近 16000 人。海外维修站点数量较 2021 年提升了 24.8%。

小米 2022 年在全球范围共回收智能手机等电子废弃物约 4500 吨，计划在 5 年内（2022 - 2026 年）回收电子废弃物累计达到 38000 吨，累计投入 5000 吨循环材料用于产品制造。小米翻新工厂完成约 94000 台智能手机产品、5600 部电动滑板车产品、6200 台智能电视产品的翻新，并以认证的翻新产品方式全部售出。

截至本报告期末，小米供应链中，与硬件制造相关的供应商共 1025 家，为小米保障了 2000 余种智能手机与 AIoT 产品的大规模生产。以手机供应链为例，共 118 家供应商设立了碳减排目标，其中新增 9 家供应商加入了科学碳目标倡议，50 家供应商使用了太阳能、风能和水能等可再生能源。