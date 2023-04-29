小米与 AAC 瑞声科技成立相机联合实验室：涉及影像评估、相机马达分析、光学评测

IT之家 4 月 29 日消息，MI & AAC 相机联合实验室已于 4 月 28 日在小米科技园内正式揭牌，小米集团高级副总裁、手机部总裁曾学忠与瑞声科技 CEO 潘政民、EVP 潘开泰出席仪式。

官方表示，实验室主要分为影像评估、相机马达分析、光学评测三个模块。

影像评估模块为全自动化测试区域，主要对不同色温、不同 setting 条件下的模组图像质量（AE、AWB、Shading、OB、Noise、SNR 等）及不同温度、不同距离条件下模组光学影像（AF、SFR、Distortion、LCA 等）进行评估测试；相机马达分析模块主要对模组马达结构尺寸、电磁性能、频率特性和防抖性能方面进行分析测试；光学评测模块主要对镜头成像质量、杂散光性能等进行评估测试。

IT之家附 AAC 瑞声科技简介：

1993 年，瑞声科技前身江苏远宇电子集团有限公司成立，开启自研自产微型声学器件之路。2005 年于香港联合交易所主板上市，证券代码 02018。2009 年收购日本镜头设计研发公司 ISQR 和 ATJR，进军光学领域。目前，AAC 瑞声科技全球建立了 18 个研发中心 ，拥有 6300 + 名研发工程师。