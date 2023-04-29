蔚来汽车用户总里程破 100 亿公里，60% 补能来自换电

IT之家 4 月 29 日消息，蔚来汽车宣布达成用户总里程 100 亿公里，超过 1 万名用户的行驶里程已超 10 万公里，开得最远的用户已行驶 45 万公里。百亿里程中，有 60% 的补能来自换电，NIO Service 为用户提供了累计超过 325 万次服务，有 8.2 亿公里的路程来自蔚来智能驾驶陪伴，有 232 位车主成为福利合伙人。

目前，蔚来在全国布局 1399 座换电站，2023 年计划新增换电站 1000 座。到 2025 年，蔚来将打通“九纵九横十九大城市群”高速换电网络。

IT之家从官方数据获取到，NIO Power 累计提供了 2000 万 + 次换电服务，全国“电区房”覆盖率达 70%，累计提供 821350 次一键加电服务，为 17691 位用户提供了电池升级服务。

NIO Service 为用户提供了累计超过 325 万次服务，包括每年 6 万公里内车辆保养全包、适时提醒等免费增强，以及原厂配件、原厂专修等免费维修等服务。

蔚来在高端市场已经完成 31 万 + 产品交付，目前蔚来 App 注册用户已超过 430 万，活跃用户超过 100 万。

截止 2023 年 4 月 8 日，NOP+ Beta 免费试用累计已有近 4.5 万车主参与报名，里程突破 2100 万公里。