谷歌 Pixel 7a 手机现身 Geekbench：搭载 Tensor G2 处理器

IT之家 4 月 30 日消息，根据此前消息，谷歌将于 5 月 10 日的 I / O 大会上发售 Pixel 7a 手机。而在新机正式发布前，媒体 GIZMOCHINA 报道称其已现身 Geekbench 跑分网站。

从 Geekbench 跑分网站来看，谷歌 Pixel 7a 单核跑分为 1380，多核跑分为 3071，提供 8GB 运行内存可选，预装 Android 13 操作系统。

除此之外，Geekbench 跑分网站并未透露更多产品相关信息。

根据IT之家此前报道，谷歌 Pixel 7a 将搭载一块 6.1 英寸 FHD + 分辨率 OLED 显示屏，支持 90Hz 刷新率；处理器选用 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 同款的 Tensor G2，辅以 LPDDR5 和 UFS 3.1，性能表现颇佳；内置一枚 4400mAh 电池，支持 20W 有线快充，运行 Android 13 操作系统。

谷歌 Pixel 7a 手机渲染图

影像方面，这款手机前置将搭载 10.8MP 的自拍镜头，后置采用双摄模组设计，分别为支持 OIS 光学防抖的 64MP 的主摄和 12MP 的超广角镜头。

此外，谷歌 Pixel 7a 将有 Charcoal、Snow、Sea（浅蓝色）以及 Coral（Google Store 渠道独家销售）四种配色可选，整体外观与 Pixel 6a 基本一致，有所不同的是这款手机的后置摄像头由一个矩形模块变成了一个带有凹槽的横条形模块。