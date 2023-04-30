159 元，联想小新 65W 氮化镓快充插排上架：提供 9 充电端口、兼容多种协议

IT之家 4 月 30 日消息，联想小新 mini 主机于 4 月 28 日发布，采用 13代酷睿 H 系列处理器，内置电源设计。联想还为这款迷你主机配了新的外设产品，例如 K3 机械键盘。

此外，联想还宣布将推出一款 65W 的氮化镓插排，可实现笔记本电脑直插直充。现有IT之家网友发现，这款联想小新 65W 氮化镓快充插排已经上架京东商城，首发价 159 元，将于 5 月 31 日 10 点开售。

据介绍，这款插排线长 1.8 米，额定功率 2500W，拥有 9 个端口，分别是 3 个 5AC 口，3 个 2AC 口，2 个 USB-C 口和 1 个 USB-A 口。此外，它还可以支持多设备同时充电，兼容多种主流充电协议，可实现 C / A 口智能分配功率。

联想小新 65W 氮化镓插排新品支持漏电、短路等多重安全保护认证，包括漏电保护、短路保护、输入过流保护、过热保护、过压保护、雷击浪涌防护等。

这款小新 65W 氮化镓快充插排采用第三代氮化镓材料，支持多口智能分配充电功率，单口功率最高可达 65W，支持笔记本充电 C 口直连（IT之家注：官方宣称为小新 Pro 14 2023 款充电 50% 需要 40 分钟）。