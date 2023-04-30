AMD R7 7840HS 首发性能揭秘，联想小新 Pro2023 旗舰锐龙版搭载

IT之家 4 月 30 日消息，AMD R7 7840U 和 R7 7840H / HS 处理器性现已解禁，搭载该系列处理器的笔记本、掌机、迷你主机将在五月大量发布并上市。

联想小新官方现公布了 AMD R7 7840HS 的性能参数，而全新的小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版将会搭载这颗处理器。

据介绍，这颗处理器单核性能提高了 16.5%，多核性能提高了 28.9%，核显性能提高了 14.1%。

联想表示，即将推出的小新 Pro 系列笔记本将搭载 R7 7840H / HS 处理器，小新 Air 系列将搭载 R7 7840U 系列处理器。这款新机的主要卖点包括：大核、大显、大内存、大存储、大电池、大满贯接口以及大视野。

今年 1 月 5 日，AMD 公布了 7040 系列笔记本处理器。该系列处理器使用了 4nm 工艺，采用 8 核 Zen4 CPU 和 RDNA3 核显，并且搭载最新的锐龙 AI 引擎。

AMD 称，性能方面，锐龙 7040 系列笔记本处理器在多线程性能方面领先对手 34%，在游戏性能方面领先幅度可达 21%，AI 性能领先 20%。续航方面，锐龙 7040 系列笔记本的续航再次提升，可达 30 + 小时的视频播放时间。

AMD 锐龙 7040 HS 系列型号参数如下：

R9 7940HS：8 核 16 线程，可达 5.2GHz，35-45W TDP

R7 7840HS：8 核 16 线程，可达 5.1GHz，35-45W TDP

R5 7640HS：6 核 12 线程，可达 5.0GHz，35-45W TDP

参数方面，R7 7840U 和 R7 7840H / HS 应该都是相同的，区别在于功耗不同。这款处理器采用 4nm 工艺，Zen4 架构，8 核 16 线程，频率可达 5.1GHz，8MB 二级缓存，16MB 三级缓存；核显为 780M，12CU RDNA3 架构，2700MHz 频率。该系列处理器支持 LPDDR5x-7500 内存，内存容量支持到 256GB。

搭载 R7 7840 系列处理器的产品最早将会在 5 月发布上市，感兴趣的小伙伴可以关注一下IT之家的后续报道。