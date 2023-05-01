格力电器 2022 年报：营业总收入 1901.51 亿元，净利润 245.07 亿元

经营活动产生的现金流量净额同比增加 1413.35%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 224.55%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 139.17%，主要系取得借款收到的现金增加及支付其他与筹资活动有关的 现金减少所致。