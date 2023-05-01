格力电器 2022 年报：营业总收入 1901.51 亿元，净利润 245.07 亿元

IT之家 5 月 1 日消息，格力电器公布 2022 年报，实现营业总收入 1901.51 亿元，同比增长 0.26%；实现归属于母公司净利润 245.07 亿元，同比增长 6.26%。其中空调业务总计实现营业收入 1348.59 亿元，较 2021 年同比上升 2.39%，贡献毛利率达 32.44%，毛利率水平较 2021 年增加 1.21%。
截至 2022 年底，格力电器约有 7.2 万名员工，其中青年优秀人才 548 人、公司内部评定科技专家 948 人、3 万多名技术工人；共申请国内外专利 12520 件，其中 发明专利申请 7508 件，获得发明专利授权 3270 件。
2022 年，格力产品已销往 190 多个国家和地区，海外业务实现营业收入 232.7 亿元。其中，自主品牌销售额占比 57%，销售额同比增长近 20%。
IT之家附录：
经营活动产生的现金流量净额同比增加 1413.35%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少 224.55%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加 139.17%，主要系取得借款收到的现金增加及支付其他与筹资活动有关的 现金减少所致。